Đăng ảnh giống nhau đến từng chi tiết, Diễm My - Lan Ngọc khiến fan phát cuồng, chỉ chờ Nhã Phương nữa là "đủ bộ"

Hôm qua, cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My đồng loạt khiến fan tò mò khi đăng tải hai hình ảnh ở bối cảnh giống hệt nhau, thậm chí cả hai cùng diện trang phục màu đen "na ná" nhau.

Hai bức ảnh này giống như một lời ngầm khẳng định rằng cặp đôi Cô ba Sài Gòn đang tái hợp ở một dự án mới. Chẳng ai nói ra, nhưng rõ ràng các fan cũng đoán được Diễm My và Lan Ngọc đang ngồi đối diện nhau trong bức ảnh cả hai đăng tải, dựa trên sự trùng hợp về trang phục, kiểu tóc, phụ kiện, và bối cảnh của hai bức ảnh thì giống nhau như đúc.

Không khó để nhận ra Diễm My - Lan Ngọc đang ngồi đối diện nhau trong 2 bức ảnh này.

Diễm My - Lan Ngọc khá thân thiết với nhau ngoài đời thực.

Fan rất trông đợi nếu cả 2 cùng góp mặt trong dự án mới.

Được biết, Diễm My đang góp mặt trong một dự án điện ảnh mới sau khi ra Bắc tham dự phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Dự án này còn có sự góp mặt của Nhã Phương vì trước đó, Diễm My từng chia sẻ hình ảnh cô đọc kịch bản cùng Nhã Phương trên fanpage. Việc Diễm My - Lan Ngọc đăng 2 tấm ảnh giống hệt nhau lần này khiến fan càng thêm hy vọng bộ phim mới sẽ có cả 3 ngọc nữ sinh năm 1990 của màn ảnh Việt là Diễm My - Nhã Phương - Lan Ngọc.

Nhã Phương đăng ảnh trên phim trường gần đây nhất. Liệu Nhã Phương - Lan Ngọc - Diễm My có phải đang cùng đóng chung một dự án phim?

Hiện tại, nội dung của bộ phim đang được giữ kín và fan của cả 3 nữ diễn viên đều đang trông ngóng từng ngày những thông tin nhỏ giọt về dự án cũng như "nhất cử nhất động" của thần tượng.