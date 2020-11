Đăng ảnh 16 năm trước bị người hâm mộ nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, MC Thành Trung nhanh chóng giải thích và khẳng định mình chưa từng động đến dao kéo

How much have you changed challenge? (tạm dịch: Bạn đã thay đổi nhiều như thế nào?) đang là một trào lưu nở rộ trên Facebook. Theo đó, người tham gia trào lưu này sẽ đăng ảnh quá khứ và hiện tại để chứng minh sự thay đổi của mình theo thời gian.

Bắt kịp trao lưu này, nhiều người nổi tiếng đã tham gia và đăng tải những bức ảnh quá khứ gây chú ý. MC Thành Trung cũng là một trong số đó.

Trên trang cá nhân của mình, MC Thành Trung đã đăng tải bức ảnh mình của 16 năm về trước. Có thể thấy vào thời điểm ấy, nam MC là một chàng thanh niên khá gầy, có nước da đen nhẻm và trông rất phong trần.



Đi kèm với bức ảnh, MC Thành Trung đã chia sẻ lý do mình tham gia thử thách đăng hình ngày xưa là nhờ được vợ động viên; bên cạnh đó nam MC cũng khẳng định với người hâm mộ là mình chưa từng dao kéo.

"Xin được khẳng định là trên mặt mình không có bất kỳ sự tác động nào của con người từ lúc sinh ra đến giờ, kể cả là làn da", MC Thành Trung cho biết.

MC Thành Trung tên đầy đủ là Võ Thành Trung sinh năm 1983, anh là một diễn viên hài, một gương mặt dẫn chương trình của VTV gây nhiều ấn tượng trong lòng công chúng.

Ngoài thành công trong sự nghiệp, MC Thành Trung còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc và viên mãn.