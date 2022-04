Dẫn vợ trả về cho nhà ngoại dạy lại, nhưng tới nơi nhìn cổng hoa bố mẹ cô kết mà chàng rể "hóa đá" tại chỗ

Dù vợ chồng mâu thuẫn tới đâu cũng không nên đưa bố mẹ đôi bên vào cuộc, lại càng không nên dễ dàng nói ra 2 từ "ly hôn" bởi điều ấy sẽ khiến đối phương tổn thương sâu sắc. Giống người chồng trong câu chuyện dưới đây là ví dụ.



Nội dung câu chuyện như sau: "Chồng em ham bia rượu, hết giờ làm là lên xe ra quán tụ tập ăn uống. 1 tháng tới 20 ngày về muộn trong tình trạng say xỉn không thì cũng là ngà. Mà anh ấy có cái tật uống vào lời ra, ăn nói lung tung hết. Tiền kiếm được bao nhiêu đổ cả vào bia bọt thành thử mấy năm lấy nhau em chẳng được nhờ vả chồng tí gì. Tài chính tự lo, con cái tự chăm, việc nhà cửa cũng đổ cả lên vai. Nhiều hôm ốm còn phải uống thuốc hạ sốt để ngồi dạy làm lấy mọi việc, chồng đi uống đi chơi chán về chỉ lăn ra ngủ. Em mà có nói thì anh ấy lại mắng ngược lại rằng: 'Đàn bà lắm lời. Sống được với tôi thì sống, không thì dọn về với bố mẹ cô mà ở'.

Ghét nhất ở chồng em là cứ vợ chồng động cãi vã là anh ấy lại nói mấy câu như giải tán, ly hôn hay 'cô dọn về ngoại mà sống' như thế. Thực sự mỗi lần nghe những lời ấy, em cảm giác chồng không hề trân trọng gì cuộc hôn nhân của 2 đứa. Bực hơn, anh ấy còn hay gọi sang nhà ngoại nói vợ thế này thế khác khiến ông bà phải suy nghĩ. Nhiều lần em góp ý rằng vợ chồng có gì không hay không phải thì ngồi với nhau mà giải quyết nhưng anh ấy toàn gạt đi bảo: 'Bố mẹ cô không biết dạy con gái đã để đi lấy chồng, tôi chưa gõ cửa trả lại còn may'…".

Người vợ trẻ này tâm sự rằng cô rất buồn khi kết hôn, bản thân ra sức vun vén cho tổ ấm riêng, không chăm sóc được bố mẹ mà cứ động tí chồng lại gọi điện làm phiền gia đình bên ngoại như thế. Bố mẹ cô thương con gái, muốn cho con được yên ổn bên chồng thành thử con rể có quá đáng thế nào họ cũng nhịn và khuyên cô cần khéo léo hơn để lựa tính chồng. Song mọi thứ đều có ngưỡng cuối cùng, tiếc rằng chồng cô lại không hiểu điều đó nên tự đẩy mình vào tình cảnh trớ trêu.

Cô kể: "Hôm ấy em ốm nằm bẹp gần 1 tuần trên giường mà chồng chẳng hỏi han. Em phải gửi con sang ngoại vì mệt không chăm được. Thế mà hôm ấy anh còn gọi bạn nhậu về nhà mua đồ về ăn uống linh đình xong rồi sai em đi dọn dẹp. Một phần mệt, 1 phần bực em nói thẳng: 'Anh ăn thì tự dọn, nay em ốm không có sức hầu'.

Thế là anh ấy đỏ mặt nói em nào là lười, nào là hỗn láo rồi gọi điện báo với bố mẹ vợ sẽ dắt trả con gái. Khác với mọi khi, thấy con rể nổi nóng bố mẹ em thường nhẹ giọng khuyên can, mắng con gái phải biết nhún nhường nhưng lần này bố em bảo luôn: 'Ừ, thế đưa con gái bố về đây'.

Chồng em nghe vậy hùng hổ lái xe đưa vợ sang ngoại tính 'dằn mặt' để bố mẹ vợ sợ nhưng tới nơi lại thấy nhà em treo đầy hoa gồm cả hoa giả lẫn hoa thật từ cổng vào tới sân, mấy anh chị em ở gần cũng về hết. Chồng em ngạc nhiên quá hỏi nhà có việc gì. Bố em cười bảo: 'Bố tổ chức tiệc đón lại con gái bố thôi. Anh nói trao trả con gái cho tôi dạy lại nhưng về cơ bản tôi thấy nó giờ mới trưởng thành hết, biết sống cho bản thân nên tôi mừng lắm và đón nó trở về.

Trước đây tôi cũng khuyên con phải biết hi sinh vì gia đình, hi sinh vì chồng nhưng mọi hi sinh đều phải có giới hạn, không nên hi sinh vô nghĩa vì một người không xứng đáng. Con bé làm rất đúng rồi'.

Chồng em nghe thế đủ hiểu bố vợ đã dứt khoát muốn đón em về nên anh không còn cao giọng được nữa. Ngược lại vội vàng xin lỗi nhận sai nhưng em vẫn quyết ở lại bên ngoại 1 thời gian, nói rằng khi nào anh thay đổi thì về không sẽ ly hôn thẳng".

Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng đôi bên. Điều quan trọng là vợ chồng phải biết bình tĩnh cùng ngồi xuống bàn bạc, tìm ra hướng giải quyết trên quan điểm tôn trọng bạn đời. Đặc biệt tránh làm ảnh hưởng tới bố mẹ 2 bên bởi vợ chồng là gia đình riêng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

