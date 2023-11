Đoàn Văn Hậu đón tin cực vui trước ngày cưới với Doãn Hải My

Hậu về Đoàn Văn Hậu vừa nhận thông tin cực vui liên quan đến tình hình chấn thương. Theo đó, sau khi đi khám tại Singapore đầu tháng 11 các bác sĩ kết luận chấn thương của Văn Hậu sẽ không phải lên bàn phẫu thuật, chỉ cần tập hồi phục một thời gian là có thể thi đấu trở lại. Tuy nhiên các bác sĩ tại Singapore khuyến cáo hậu vệ sinh năm 1999 phải thay đổi giày phù hợp với chân hơn để giảm áp lực vào gót chân, đảm bảo tập luyện và thi đấu.

Đây là tin vui với Văn Hậu trước ngày anh chuẩn bị tổ chức đám cưới với vợ là Doãn Hải My. Cặp đôi này đã tổ chức lễ ăn hỏi và kết hôn tại Thái Bình từ ngày 11/11 và sẽ tổ chức ở Hà Nội vào ngày 26/11. Về phía Doãn Hải My cô nàng cũng có những tín hiệu vui khi cùng mẹ chồng và Văn Hậu xuất hiện ở phòng khám thai. Việc không phải đi Singapore điều trị chấn thương giúp Văn Hậu có thể dành thời gian đi tuần trăng mật với Hải My.

Văn Hậu đón tin vui về sức khỏe (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Trước đó, ngày 4/11, trang chủ của CLB Công An Hà Nội thông báo Văn Hậu bị chấn thương viêm điểm bám gân gót chân sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Dẫu vậy kết quả khám mới nhất thì khả năng hồi phục của Văn Hậu sẽ sớm hơn. Hậu vệ 24 tuổi có thể sẽ rút ngắn quãng thời gian điều trị, vẫn còn cơ hội thi đấu ở giai đoạn đầu V.League 2023/24.