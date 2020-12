Dân tình rần rần vì câu chuyện cặp đôi nên duyên từ Đà Lạt thu hút 28K like: Hoàn cảnh gặp mặt cực kỳ đặc biệt, từ ngày quen nhau mỗi tháng đi du lịch một lần

Đà Lạt là một thành phố mộng mơ nhưng lại gắn liền với "lời nguyền" chia tay được biết bao bạn trẻ truyền tai nhau. Vậy nên chính những câu chuyện tình được vun đắp từ xứ sở ngàn hoa này trở thành điều đặc biệt hơn cả. Tuấn và Nhím là một trong số nhiều cặp đôi đã "hoá giải lời nguyền" và đang khiến cư dân mạng xôn xao về trường hợp hết sức đặc biệt này.

Cụ thể, anh chàng Vũ Công Tuấn (sinh năm 1990) mới đây đã đăng tải đoạn clip dài 3 phút lên một diễn đàn trên Facebook để kể về chuyện tình của mình. Đoạn video ngắn đó ghi lại cuộc hành trình giữa Tuấn và vợ là Nhím (sinh năm 1991) kèm lời tự sự:

"2020 - TẾT VỀ SỚM NHÉ!

Đầu năm 2020 bọn mình đi từ Hà Nội đến Đà Lạt và ở lại đấy luôn từ đó đến nay. Mỗi tháng hai đứa lại đặt chân đến một vùng đất mới và ghi lại những hành trình này. Đây là tất cả những kỷ niệm trong năm 2020."

Clip hành trình phượt nguyên 1 năm của Tuấn - Nhím thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. (Nguồn: NVCC)

Đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý "khủng" từ đông đảo cư dân mạng. Bằng chứng là lượt tương tác lên tới 28K và hơn 1,5K bình luận sôi nổi. Từ clip Công Tuấn đăng tải có thể thấy số lượng địa điểm mà cặp đôi này đã đi qua là rất nhiều, chẳng hạn như Đà Lạt, Vinh, Huế, Hội An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phan Thiết, Mũi Né và điểm cuối cùng Hà Nội - quê của Tuấn.

Liên hệ với Tuấn, anh chàng 30 tuổi đã chia sẻ thêm về câu chuyện hôn nhân hẳn sẽ làm chị em trầm trồ đây!

Chào Tuấn, hẳn là ai cũng rất tò mò bạn và Nhím đã gặp nhau và nên duyên trong hoàn cảnh nào. Tuấn có thể chia sẻ không?

Bọn mình quen nhau 1 năm trước khi quyết định về chung mái nhà. Mình và Nhím gặp nhau tháng 11/2019 tại Đà Lạt. Hồi đó mình đưa bố mẹ cùng em trai đi du lịch Đà Lạt để kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. Còn Nhím thì đến Đà Lạt cũng để du lịch. Trước đó mình tới thành phố này tận 2 lần rồi nhưng chẳng thấy ấn tượng. Lần thứ 3 thì mới thực sự ngấm một phần khí chất xứ sở mờ sương và yêu con người, thiên nhiên nơi đây. Cũng chính lần đó mình gặp và quen Nhím.

Sau chuyến đi mình trở về Hà Nội cùng gia đình, khi đó Nhím vẫn ở lại Đà Lạt nhưng hai đứa giữ liên lạc với nhau. Mặc dù không nói ra với Nhím nhưng mình đã tự nhủ chắc chắn sẽ phải quay lại Đà Lạt và xa hơn là sống ở đó. Dịp Tết năm 2020, Nhím quay trở lại Hà Nội và sau Tết thì chúng mình quyết định cùng nhau đi xe máy vô đó.

2020 quả thực là một năm cực kỳ nhiều biến động, trong đó phải kể đến nhiều nhất là dịch Covid-19. Vì sao hai bạn vẫn dũng cảm để đi phượt 1 hành trình dài trong bối cảnh này nhỉ, hay nói cách khác cơ duyên nào đã giúp Tuấn và Nhím đưa ra một kế hoạch bất ngờ đến thế?

Chuyến đi bắt đầu từ tháng 02/2020. Khá may mắn là mình đi sớm vì chỉ 1-2 tuần sau đó là dịch bùng phát, không thể di chuyển dễ dàng từ Hà Nội đi các tỉnh thành khác.

Có những người bạn của Tuấn cũng muốn vào Đà Lạt sống như chúng mình, nhưng chần chừ không đi nên mãi một thời gian dài sau đó họ mới có thể đi được. Nhưng lúc này các công ty đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch nên rất khó để các bạn ấy tìm việc ở Đà Lạt. Điều này khiến Tuấn nhận ra rằng muốn làm điều gì đó tích cực hơn cho cuộc sống và có cơ hội để làm thì hãy cứ làm ngay. Nếu chần chừ mãi thì cơ hội sẽ qua đi, và ngọn lửa đam mê trong bản thân cũng dần tự tắt.

Thêm một điều nữa là mình và Nhím đều yêu cỏ cây hoa lá, đến những nơi gần gũi với thiên nhiên, tiêu chí là càng ít người càng tốt. Vậy nên mặc dù đi nhiều nhưng số người lạ tiếp xúc cực kỳ hạn chế. Ví dụ như đi vào rừng hoặc vào suối thì chỉ trò chuyện với mỗi cây và hoa chứ chẳng tiếp xúc với ai.

Sau chuyến đi dài hơi như vậy, có điều gì lắng đọng mà hai bạn rút ra được không?

Đằng sau mỗi chuyến đi đều là một câu chuyện, những nguồn cảm hứng bất tận. Đi không phải để du lịch được nhiều hơn, mà để thấy thế gian ngoài kia rộng lớn nhường nào, bản thân may mắn ra sao, và càng biết trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những giây phút bên gia đình và người yêu thương.

Nhiều người hỏi bí quyết đi nhiều như vậy là gì? Tuấn chỉ có một câu trả lời duy nhất là “may mắn". May vì ông bà đều khoẻ mạnh. May vì ngày xưa bố mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. May vì bản thân mình được nhiều người quan tâm giúp đỡ. May vì những đứa em mình ngày càng trưởng thành, khôn lớn. Chỉ một trong bất kỳ những yếu tố vừa nhắc đến bị hụt đi là giờ này cuộc sống của mình sẽ rất khác rồi.

Chúc Tuấn và Nhím sẽ có hành trình hôn nhân tuyệt vời trong tương lai nhé!

Nguồn ảnh: NVCC