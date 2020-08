Dân mạng phát hiện tài khoản FB tự nhận là người cặp kè với chồng nữ giảng viên Âu Hà My lên tiếng thanh minh sau lùm xùm bị bắt ghen tại nhà

Ngày hôm nay, có lẽ trên MXH không ai không biết màn tố chồng ngoại tình gây sốc của nữ giảng viên Hà Nội xinh đẹp Âu Hà My. Hà My là bạn gái cũ của nam phi công Hà Duy, "con dâu hụt" của nữ nghệ sĩ Hương Dung nên cô nàng thu hút sự chú ý của rất đông cư dân mạng. Riêng tài khoản của Hà My đã sở hữu hơn 400k follow từ lâu, nên ngay khi cô vừa đăng bài bóc phốt chồng đạo diễn thì dân tình đã chia sẻ rầm rộ khắp nơi.

Dân tình "vỡ mộng" với cuộc hôn nhân từng đẹp như mơ của Âu Hà My.

Trong đêm qua, tài khoản của chồng Âu Hà My đã vội khóa lại để tránh cơn phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng. Nick Facebook của cô gái tên T.T.Tr cặp kè với chồng nữ giảng viên cũng "bốc hơi" nhanh chóng dù dân tình lùng sục hết mình.

Cô bồ T.T.Tr trong clip bắt quả tang đang ở cùng chồng Âu Hà My do chính nữ giảng viên quay lại.

Đến hôm nay, bỗng dưng một tài khoản khác lấy tên giống hệt T.T.Tr đã lên tiếng xác nhận rằng mình là nhân vật Tuesday đang bị dư luận chỉ trích, cô bị mất Facebook chính nên phải dùng nick phụ để thanh minh.

Theo đó, Tr. ngầm phản bác lại rằng cô không giật chồng như mọi người nghĩ, tất cả là hiểu nhầm và lỗi do chồng của Hà My gây nên.

Lời giải thích đầy mâu thuẫn của Tr. khi luôn biết là Hưng và Hà My chưa ly hôn, nhưng bại lộ chuyện ngoại tình thì quay sang đổ lỗi cho Hưng nói dối (?)

Chưa rõ đây có đúng thật là nữ chính bị bắt quả tang đang ở cùng chồng Âu Hà My hay không, song dân mạng đã lao vào chửi bới gay gắt. Mọi người còn chỉ ra điểm mâu thuẫn sai trái trong lời thanh minh của Tr. và cho rằng cô đang "lươn lẹo", ngụy biện cho việc quan hệ bất chính với nam đạo diễn 9X đã có gia đình riêng.

Tr. viết rằng "Lúc quen nhau anh có bảo với mình là anh và My đã chia tay", song hội chị em đã tức giận đập lại bằng đoạn tin nhắn giữa Tr. và Trọng Hưng lúc Hà My sảy thai, cho thấy Tr. biết rõ Hà My vẫn là vợ của nhân tình.

Tiểu tam lén lút hẹn hò với chồng Âu Hà My nhưng đang cố thanh minh rằng mình vô tội?

Dù bị nghi ngờ là Facebook fake được lập ra để câu like nhân lúc đang diễn ra scandal ầm ĩ, nhưng một số "thánh soi" đã phát hiện ra nick T.T.Tr này lập từ tháng 7/2019, sở hữu hơn 49k follow. Mọi người vẫn đang chờ đợi xem diễn biến tiếp theo của màn bóc phốt ngoại tình này như thế nào, bởi nội tình vẫn còn khá phức tạp.

Tuy nhiên, trong lúc dân mạng đang xúm vào chửi bới nick phụ của Tr. thì tài khoản này đột ngột bị khóa lại. Ai cũng ngơ ngác vì tìm lại thì tài khoản ấy giờ đây không còn khả dụng nữa.