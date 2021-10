Dân tình "ném đá" Squid Game bản Việt: Toàn "hài nhảm" nhạt nhẽo kém duyên

"Cơn bão" mang tên Squid Game đã càn quét toàn thế giới mặc cho những ý kiến trái chiều mà bộ phim đối mặt suốt thời gian qua.

Ở thị trường Việt Nam, Squid Game được yêu thích đến mức độ nhiều nơi đã tổ chức hẳn một phiên bản trò chơi rất riêng, đồng thời trên mạng cũng có không ít phiên bản phim gây chú ý. Trong số đó, phiên bản Squid Game của một nữ YouTuber nổi tiếng đang khiến khán giả "ném đá" kịch liệt.

Việt Nam đã có phiên bản Squid Game riêng nhưng không được fan yêu thương

Đó là phiên bản parody (hài chế) đến từ kênh YouTube nổi tiếng Thiên An. Không máu me như bản gốc xứ Hàn, Squid Game bản Việt này gây cười xuyên suốt bằng những "miếng hài" từ các nhân vật. Ngay cả con búp bê trong trò chơi Đèn đỏ, đèn xanh cũng là do người đóng với hóa trang cực dị, còn biết nói chuyện và tương tác với người chơi. Ngay cả nhân vật "ông trùm" áo đen của tổ chức Squid Game cũng khá vụng về chứ không "nguy hiểm" chút nào.

Dàn nhân vật người chơi tham gia Squid Game

Hình tượng búp bê trò chơi do người đóng vô cùng ngộ lạ

Hiện tại phiên bản parody này đang khiến dân mạng Việt vô cùng chán ngán. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim khá nhạt nhẽo, các "miếng hài" thì kém duyên còn có động chạm thân thể nhạy cảm. Tuy nhiên ở một diễn biến khác, sau 3 ngày lên sóng tập 1 thì Squid Game parody đã thu về gần 2,5 triệu lượt xem và sắp sửa lọt top 5 thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Có thể thấy tuy nhận về những bình luận tiêu cực nhưng bộ phim vẫn được đón xem bởi không ít khán giả (một trường hợp khá giống với bản phim gốc của Hàn Quốc...).

Bình luận chê bai của khán giả Việt về Squid Game Việt Nam

Netizen Việt "ném đá" Squid Game bản Việt này: - Thật là hài hước em không thể nhịn cười, cười xỉu luôn mong không có tập 2. - Thấy hơi nhạt và toàn "hài nhảm". Mình nghĩ nếu đã remake thì nên giữ được sự gay cấn của phim. - Parody nhưng mình thấy không hay chút nào... - Nhìn cứ phèn phèn, không hiểu sao lại lên top trending. Tổng hợp từ YouTube phim, Facebook (group Cám Chăm Chỉ)