Dân tình đồn thổi nhau một ứng dụng dành cho các cặp tình nhân nhưng hễ tải về máy kiểu gì cũng sớm sinh chuyện chia tay

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta vẫn hay nói cho nhau nghe về dăm ba lời nguyền được truyền từ người này sang kẻ nọ. Chẳng hạn đi Đà Lạt về sẽ chia tay, đăng nhiều ảnh tình cảm trên Facebook sẽ chia tay, cùng nhau đi chùa Hà về sẽ chia tay... vô vàn những câu chuyện đồn thổi không đầu không đuôi.

Mới đây nhất là ứng dụng Been Together cũng bị liệt vào danh sách lời nguyền ám ảnh cho các cặp đôi. Theo đó, một cô nàng đăng tải dòng trạng thái dở khóc dở cười trên group Facebook để kể về app Been Together. Xin được trích lại câu chuyện như sau:

"Chuyện là em mới sa chân vào tình yêu nên đi kiếm ứng dụng đếm ngày có background (nền) xịn sò chút. Lướt được app Been Together này thấy ưng cái bụng, vừa ấn nút tải xong, ngồi nhìn nghĩ không hiểu sao app được có rate 3.7. Ấn vào phản hồi mà vừa đọc vừa cười. Cười xong lại muốn khóc luôn vì em chợt nhớ ra là em cũng vừa mới tải."

Đính kèm với nội dung bài đăng là loạt ảnh bình chọn của người dùng về Been Together trên App Store. Quả thực, phải đọc xong những câu chuyện nhỏ này mới hiểu vì sao một app về tình yêu được tải nhiều ngất ngưởng lại phải chịu mức rate thấp như thế.

Đặc biệt hơn, sau bài viết này, có rất nhiều người đã thể hiện thái độ đồng cảm với câu chuyện trong tất thảy review kể trên. Bằng chứng là bài đăng thu hút 6K lượt tương tác cùng 1,5K bình luận rôm rả. Có lẽ nào tất cả đều đã dính "lời nguyền Been Together"?

Thực hư về app đếm ngày yêu nhau Been Together

Có thể nói, Been Together được xem như một trong những app phổ biến nhất dành cho các cặp đôi yêu nhau. Hiện ứng dụng này có cả trên hai hệ điều hành là Android và iOS. Số lượng lượt tải xuống đều lớn đủ để cho thấy mức độ hot của Been Together.

Ứng dụng Been Together ra đời giống như một giải pháp dành cho mọi cặp đôi có "não cá vàng" không thể nhớ nổi ngày bắt đầu yêu là khi nào và đã bên nhau được bao lâu. Hệ thống sẽ thiết lập một ngày mốc cố định, có thể là ngày đầu tiên hai người hẹn hò hoặc ngày đầu tiên đồng ý chấp nhận lời yêu. Tất cả phụ thuộc vào cài đặt của người dùng.

Giao diện của Been Together dễ sử dụng, khá thân thiện với mọi người đặc biệt là các bạn trẻ đang say đắm trong nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Tone màu và theme có thể tuỳ do chúng ta cài đặt nhưng chủ yếu mang sắc hồng thể hiện tình cảm. Đặc biệt, màn hình chính sẽ hiển thị tên (biệt danh) của cặp đôi, kèm hình ảnh avatar. Phía bên dưới là tính tổng số ngày hai bạn đã bên nhau tính từ ngày đầu tiên đặt sẵn.

Vào một số ngày nhất định, ứng dụng Been Together sẽ hiển thị thông báo chúc mừng, chẳng hạn 365 ngày, 2 năm, 3 năm, 1000 ngày, 2000 ngày... Khi ấy, chính những người yêu nhau sẽ cảm thấy mối tình thật tuyệt vời vì đã đi cùng suốt một quãng thời gian đầy ý nghĩa.

Vậy Been Together có đang bị dính "lời nguyền chia tay"?

Đầu tiên phải khẳng định những đồn đoán về lời nguyền trên có lẽ chỉ là câu chuyện phiếm đùa vui với nhau mà thôi. Ngay đến cả việc nhiều người chắc nịch "đi Đà Lạt về sẽ chia tay" nhưng thực tế có không ít cặp đồi đã lên hẳn Đà Lạt để cưới và sinh con.

Ứng dụng đếm ngày trong tình yêu là một công cụ để giúp mỗi chúng ta thấy nhớ về những cột mốc, hơn cả là chặng đường cố gắng vì nhau duy trì một tình yêu bền lâu, hạnh phúc. Cứ qua mỗi dấu ấn như vậy, hẳn là các bạn sẽ yêu nhau hơn.

Tuy nhiên, cũng không ít kẻ cho rằng mốc thời gian ấy là hạn sử dụng của tình yêu và muốn tìm thêm những khoái cảm mới bên ngoài. Khi ấy, app Been Together chẳng có lỗi, mà lỗi thuộc về người vô tâm. Một khi mối tình đã nảy sinh vấn đề mà hai người không cố gắng để sửa chữa kịp thời thì chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vì vậy nếu có yêu nhau và muốn tính ngày kỷ niệm, hãy cứ mạnh dạn tải Been Together. Dù cho chia tay thật, hãy nhìn lại mình thay vì trách một ứng dụng vô tội nhé!