Dân tình đòi mỹ nam này giải nghệ ngay lập tức: Phim nào cũng "gầy trơ xương - bị thương" để câu kéo khán giả?

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, khán giả đang rất trông đợi dự án mới của nam diễn viên La Vân Hi. Hiện tại, La Vân Hi đang tham gia ghi hình cho phim cổ trang Nhan Tâm Ký, thế nhưng một biến cố đã xảy ra. Ngày 17/8, truyền thông đưa tin La Vân Hi bị thương khi đang thực hiện một cảnh quay trong Nhan Tâm Ký, cụ thể là ở chân trái. Mỹ nam 9X phải dừng quay và nhập viện để điều trị, sau đó xuất hiện trong bộ dạng khá đáng thương.

La Vân Hi lại bị thương khi quay phim mới

Truyền thông Hoa ngữ bày tỏ sự quan ngại khi La Vân Hi một lần nữa gặp chấn thương trong khi quay phim. Hình ảnh La Vân Hi lộ dáng vẻ gầy trơ xương, đôi chân khẳng khiu như ống tre lại trở thành đề tài gây tranh luận trên mặt báo và MXH.

Đôi chân gầy gò của La Vân Hi

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo ngại, hoang mang khi La Vân Hi hết lần này đến lần khác gặp chấn thương, sự cố ảnh hưởng đến thân thể hay sức khỏe khi đóng phim. Trước Nhan Tâm Ký, La Vân Hi từng không ít lần vướng phải sự việc tương tự ở Truy Quang Giả, Lương Ngôn Tả Ý, Hạo Y Hành, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa... Có ý kiến còn cho rằng có lẽ La Vân Hi nên giải nghệ một thời gian để nghỉ dưỡng, bồi bổ thân thể cho tráng kiện, da thịt cơ bắp thêm dày để đáp ứng được điều kiện ghi hình, còn hơn là "bán mạng" liên tục.

La Vân Hi gần như phim nào cũng bị thương, lộ dáng vẻ thiếu sức sống

Ngoài ra, còn có không ít netizen lên tiếng mỉa mai, cho rằng La Vân Hi bày trò để câu kéo tình thương khán giả. Gần như ở phim nào, La Vân Hi cũng chỉ có một tuyến câu chuyện: tham gia phim - lộ ảnh gầy gò - bị thương - trở lại quay phim - đóng máy.

Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng La Vân Hi không nên dùng chiêu trò này vì đã nhàm chán, lại quá mạo hiểm mà chưa chắc mang đến kết quả như mong đợi, chỉ tổn hại thân thể là sự thật.



Nhan Tâm Ký đánh dấu màn hợp tác của La Vân Hi và Tống Dật, kể về Quận Vương lạnh lùng nhưng có óc phá án tên Giang Tâm Bạch. Trong một lần tra án tại Hà Man Ám, anh vô tình gặp nữ nhân lang bạt giang hồ Nham Nam Tinh mang trên mình căn bệnh kỳ quái. Cả hai được định mệnh "se duyên" cùng nhau trở thành bộ đôi phá án, dần dần giúp nhau vượt qua hoạn nạn và giải mã những bí mật khiến đối phương phải đau khổ.