Dân tình đổ xô nhuộm tóc giống Rosé trước Tết, nàng sành sỏi phải học ngay kẻo "tụt trend"

Những cô nàng BLACKPINK vẫn luôn là hình mẫu về chuyện ăn mặc, làm đẹp khiến nhiều cô nàng đổ xô học tập theo. Và mới đây, màu tóc của Rosé lại đang tiếp tục gây sốt, được dân tình đổ xô nhuộm theo trước thềm Tết Nguyên đán. Nếu đang tìm kiếm 1 màu tóc mới để F5 diện mạo dịp đầu năm thì bạn nhất định không thể bỏ qua đâu nhé.



Màu tóc mà dân tình đang thi nhau copy từ Rosé đó chính là màu Ash Beige, hay còn gọi là màu be tro. Thực tế, đây không phải là màu tóc mới mà là màu tóc từng được Rosé diện từ hồi quảng bá cho ca khúc solo đầu tay – On The Ground.

Dù Rosé diện đã khá lâu nhưng dịp Tết cận kề, với nhu cầu làm tóc tăng cao và muốn có diện mạo thật ấn tượng thì cũng không có gì khó hiểu khi nhiều cô nàng sành sỏi đang đổ xô đi diện màu tóc này.

Theo quản lý thương hiệu của Hwamizu Hair - một salon làm tóc khá nổi tiếng tại Busan, Hàn Quốc - hé lộ, thì những khách hàng gần đây khi đến cửa tiệm luôn yêu cầu được nhuộm "màu tóc giống Rosé", nhiều người thậm chí còn mang theo cả ảnh để yêu cầu có được màu tóc y xì đúc thần tượng.

Màu Ash Beige khi ở trong nhà sẽ có tông độ mờ ảo, tạo cảm giác thú vị, thu hút đầy thời thượng cho người diện. Còn khi ra trời nắng, màu Ash Beige lại có độ óng ả, nổi bật, cá tính. Màu tóc này trung hòa giữa cả vẻ nổi loạn, thời thượng lẫn nữ tính, dịu dàng vì vậy dù theo style nào thì bạn cũng có thể diện được. Màu Ash Beige tuy không mới nhưng với sự lăng xê của Rosé cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của những cô nàng sành sỏi thì Tết này, không có gì ngạc nhiên khi đây sẽ là màu tóc hot hit, được ưa chuộng nhất.

Tuy nhiên điểm trừ của màu tóc này là bạn sẽ cần tẩy tóc để màu lên rõ nhất. Ngoài ra, nếu bạn chọn những tông màu sáng giống Rosé thì tóc rất nhanh phai màu, cần nhuộm lại thường xuyên để giữ được vẻ bóng đẹp, óng ả. Bên cạnh đó, tông màu sáng cũng có phần khiến nhiều nàng công sở e dè; vậy thì, bạn có thể chuyển sang những tông màu tối, pha đen/ nâu nhiều hơn chút đỉnh.