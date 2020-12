Dàn thần tượng đổ bộ thảm đỏ "nóng" nhất Kbiz hôm nay: BTS tạo dáng cực ngầu dù bịt khẩu trang kín mít, đàn chị Uhm Jung Hwa bị dìm hàng vì trang phục

Chiều tối ngày 25/12, thảm đỏ chương trình âm nhạc cuối năm SBS Gayo Daejun đã chính thức được diễn ra, dù trước đó có thông tin BTC phải hủy bỏ sự kiện này vì tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Hàn Quốc.

Dù thảm đỏ diễn ra trong tình hình dịch bệnh có diễn biến căng thẳng, nhưng sự đổ bộ của dàn thần tượng đình đám cũng giúp cho chương trình trở thành tiêu điểm trên truyền thông. Đồng thời, nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ Kpop.

Thảm đỏ SBS Gayo Daejun năm nay là sự đổ bộ của nhiều tên tuổi nổi tiếng như: BTS, Twice, Seventeen, GOT7, Mamamoo, Jessi, NU'EST, GFRIEND, Oh My Girl, Iz*One, The Boyz, Stray Kids, (G)I-dle, ITZY, Momoland, Cravity, Treasure, AESPA cùng nữ diễn viên/ca sĩ Uhm Jung Hwa.

BTS

TWICE

GOT7

Mamamoo

Momoland

Seventeen

Nữ diễn viên/ca sĩ Uhm Jung Hwa

Uhm Jung Hwa xuất hiện đầy ấn tượng với kiểu tóc xù cùng trang phục ngựa vằn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, trang phục cùng kiểu tóc đã dìm hàng chiều cao của Uhm Jung Hwa.

Iz*One

TXT

ITZY

Rapper Jessi

GFriend

(G)I-dle

Oh My Girl

AESPA

NU'EST

The Boyz