Dàn sao Việt hội tụ trong sự kiện ra mắt sản phẩm dưỡng da cao cấp mới The Ultimate S từ Sulwhasoo

"7 độ nguyệt sắc" - Từ vẻ đẹp của mặt trăng đến câu chuyện về tính nữ



Dàn sao Việt quy tụ tại sự kiện "7 độ nguyệt sắc" của Sulwhasoo.

"7 độ nguyệt sắc" được Sulwhasoo thiết kế từ hình tượng mặt trăng - biểu tượng của tính nữ thiêng liêng, đã vẽ nên hành trình khai phá tinh hoa trong dòng sản phẩm dưỡng da cao cấp The Ultimate S đầy cảm hứng và ấn tượng.

Từ bao đời nay, mặt trăng với đặc tính hấp thụ năng lượng và tỏa sáng dịu dàng tựa như thiên tính của người phụ nữ: Mềm mại, dịu dàng và điềm tĩnh. Trong không gian "trăng tròn" huyền ảo được thể hiện bằng ánh sáng nghệ thuật, câu chuyện lịch sử đã làm nên bản sắc thương hiệu Sulwhasoo được đến gần hơn với những người yêu làm đẹp. Đồng thời, dòng sản phẩm dưỡng da cao cấp The Ultimate S cũng chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Trong không gian sắc trắng nhẹ dịu dàng tựa ánh sáng mềm mại của ánh trăng cùng những thiết kế theo hình dáng của Moon Jar - bình sứ ánh trăng, bảo vật gốm sứ truyền thống của Hàn Quốc, khách mời đã có những trải nghiệm đặc biệt cùng The Ultimate S. Nữ diễn viên Diễm My 9X chia sẻ: "Khi nhắc đến Sulwhasoo, My nghĩ ngay đến vẻ đẹp trường tồn vượt thời gian. Và có được điều này My nghĩ thương hiệu đã được truyền cảm hứng sâu sắc từ tính nữ bên trong của mỗi người phụ nữ và Sulwhasoo cũng chú trọng chăm sóc giá trị nội lực ấy bằng từng sản phẩm, đặc biệt như The Ultimate S".

Diễm My tươi trẻ trải nghiệm cùng The Ultimate S trong sự kiện.

The Ultimate S: Tinh hoa hội tụ từ di sản thương hiệu và nghệ thuật trăm tuổi, sinh khởi thanh xuân cho làn da

Dựa theo triết lý của người Á Đông, tôn vinh các giá trị từ sâu bên trong, mang đến một vẻ đẹp hoàn hảo cho người phụ nữ, Sulwhasoo từ lâu đã kiên định với sứ mệnh khôi phục tính nữ bên trong để sinh khởi vẻ đẹp bên ngoài, mang lại sắc xuân của mỗi người phụ nữ bằng chính sản phẩm của mình. Điển hình là The Ultimate S giải quyết vấn đề lão hóa và tái tạo năng lượng thanh xuân cho làn da. The Ultimate S giúp tái tạo góc chuẩn vàng 7° tại vùng da đuôi mắt, vùng gò má, vùng khóe miệng, vùng da đường quai hàm với hiệu quả nâng căng giúp da trông săn chắc hơn bao giờ hết.

Khác với nhiều sản phẩm khác chỉ tác động vào 3 lớp biểu bì, The Ultimate S có tác động sâu đến các DNA được sinh ra trong quá trình trưởng thành để từ đó khơi gợi cơ chế tự tái tạo của làn da nhờ vào "bí mật độc quyền" công nghệ Ginseng Berry SR™. Từ đó ức chế các dấu hiệu lão hóa, và phục hồi sức sống thanh xuân cho làn da. Chỉ sau 8 tuần sử dụng, làn da sẽ được trẻ hóa, cũng như gương mặt được định hình sắc nét, nâng cơ và tươi trẻ hơn.

Cùng The Ultimate S khai phá góc chuẩn "7 độ nguyệt sắc" sinh khởi thanh xuân làn da

Được nghiên cứu và phát triển từ "Syringaresinol", thành phần chống lão hóa từ quả nhân sâm, Ginseng Berry SR™ thực sự là bí thuật giúp phái đẹp lưu giữ nét xuân cho làn da. Hành trình tạo ra hợp chất này cần 1000 ngày kiên nhẫn chăm bón nuôi dưỡng loại quả tinh hoa đất trời, sau đó là nhiều bước tinh chọn kỹ lưỡng trước khi bước vào 15 bước tinh chế phức tạp với công nghệ độc quyền của Sulwhasoo giúp cô đặc gấp 200 hàng trăm lần so với nguyên bản và có độ quý hiếm tương đương với 6 viên kim cương. Với việc điều chế được Ginseng Berry SR™, Sulwhasoo tiếp nối truyền thống tiên phong khai phá sức mạnh từ thiên nhiên để chăm sóc nhan sắc cho phái đẹp.

Không đơn thuần là mỹ phẩm, Sulwhasoo The Ultimate S Cream và Sulwhasoo The Ultimate S Eye Cream là hiện thân của tuyệt tác nghệ thuật

The Ultimate S cũng thể hiện sự duy mỹ trọn vẹn cả thông qua thiết kế lọ đưng dự theo nghệ thuật gốm sứ Moon Jar đặc trưng từ thời đại Joseon. Với sắc màu trắng dịu, thiết kế Moon Jar tỏa ra ánh sáng huyền diệu từ vầng trăng, gợi nhớ về nguồn năng lượng nữ tính: Mỏng manh nhưng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng rắn rỏi, vững vàng. Đó là vẻ đẹp cao quý, tôn nghiêm trong nghệ thuật truyền thống, giao thoa trọn vẹn cùng di sản làm đẹp đỉnh cao từ Sulwhasoo mang đến trong "hình hài" của The Utimate S.

