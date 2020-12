Dàn sao “Thái Tử Phi Thăng Chức Ký” bản Hàn đang bị ném đá vì “tình dục hóa” nữ chính: Hóa ra là mỹ nhân từng làm nền cho Nhã Phương

Mr. Queen hay còn được gọi với tên "Thái Tử Phi Thăng Chức Ký" phiên bản Hàn hiện đang "làm mưa, làm gió" trên các diễn đàn bình luận phim ảnh tại Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam nhờ nội dung hấp dẫn.

Phim xoay quanh câu chuyện về một người đàn ông sống ở hiện đại, không lâu sau đó gặp tai nạn và linh hồn quay về triều đại Joseon và mắc kẹt trong cơ thể một hoàng hậu. Dù chỉ mới lên sóng vài tập nhưng phim đã khiến công chúng "đứng ngồi không yên" bàn luận liên tục về các tình tiết cũng như diễn xuất của dàn nhân vật chính. Nhìn lại "profile" dàn diễn viên chính công chúng mới hiểu vì sao bộ phim lại nóng tới vậy.

Shin Hye Sun

Nữ chính Kim So Yong (do Shin Hye Sun đảm nhận) là một vị hoàng hậu ở triều đại Joseon nhưng lại có linh hồn của một người đàn ông hiện đại. Với lối diễn xuất chân thật và sống động, nhân vật do Shin Hye Sun khiến công chúng vô cùng thích thú.

Sinh năm 1989, Shin Hye Sun được xem là một bông hoa nở muộn của làng giải trí Hàn Quốc, khi phải mất khoảng thời gian dài mới tạo được tiếng vang lớn và trở thành "nữ hoàng rating" mới. Sở hữu chiều cao chuẩn người mẫu 1m73, nhưng trước khi tạo được tiếng vang, Shin Hye Sun chỉ thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình với vai phụ ít đất diễn. Thậm chí, cô còn từng khá mờ nhạt khi tham dự phim truyền hình Việt - Hàn "Tuổi Thanh Xuân" bên cạnh Nhã Phương.

Phải đến năm 2016, khi góp mặt trong dự án khủng "Huyền Thoại Biển Xanh" bên cạnh Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun, Shin Hye Sun mới được nhiều người biết đến hơn. Sau đó Shin Hye Sun có vai chính đầu tay trong "My Golden Life". Tác phẩm đã giúp sự nghiệp của Shin Hye Sun bước sang trang mới khi đạt rating 40%. Liên tiếp những bộ phim sau đó của Shin Hye Sun cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả truyền hình. Thậm chí, nhiều người còn gọi Shin Hye Sun là "nữ hoàng rating" thế hệ mới.

Shin Hye Sun không sở hữu nhan sắc đẹp chuẩn như các đàn chị như: Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun... nhưng ở cô lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, sang chảnh. Kết hợp cùng chiều cao chuẩn người mẫu càng khiến Shin Hye Sun thêm nổi bật. Shin Hye Sun tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng Sejong - khoa Nghệ thuật Điện ảnh.



Gia đình Shin Hye Sun có cha mẹ và một chị gái. Ít ai biết rằng, chính Won Bin là người đưa Shin Hye Sun đến với đam mê diễn viên. Theo đó, sau khi xem bộ phim "Trái Tim Mùa Thu", Shin Hye Sun đã mê mẩn Won Bin tới mức muốn theo đuổi nghiệp diễn để được môt lần gặp thần tượng. Cha mẹ Shin Hye Sun từng cật lực phản đối chuyện con gái theo đuổi nghiệp diễn. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước đam mê của con gái và để cô theo đuổi ước mơ.

Kim Jung Hyun

Trong phim, nam chính là Lee Won Beom - vua Cheoljong (do Kim Jung Hyun đảm nhận). Vào đầu năm nay, anh vừa gây ấn tượng với vai phụ "thánh lừa đảo" trong "Hạ Cánh Nơi Anh". Sinh năm 1990, Kim Jung Hyun gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua các vai diễn trong Jealousy Incarnate, The Rebel, School 2017.

Vào lúc danh tiếng đang lên thì Kim Jung Hyun bất ngờ gặp sự cố tại buổi ra mắt phim "Time" khiến nam diễn viên sinh năm 1990 bị ghét bỏ và nhận về toàn chỉ trích. Cụ thể, Kim Jung Hyun đã có hành động tránh né việc bạn diễn Seohyun khoác tay. Nhiều người cho rằng, đây hành động thiếu lịch sự và khiến cho bạn diễn nữ phải ngại ngùng trước ống kính truyền thông.

Sau khi bị chỉ trích, Kim Jung Hyun lại giải thích rằng, đó là do bản thân đang chìm đắm vào nhân vật, do vậy mới trở nên xa cách với mọi người. Không lâu sau khi bộ phim đang quay giữa chừng thì Kim Jung Hyun lại thông báo rút vai vì bệnh nặng, khiến công chúng ngỡ ngàng.

Bản thân Kim Jung Hyun cũng từng tâm sự về khoảng thời gian khó khăn vì bị công chúng ghét bỏ: "Đó là khoảng thời gian tôi đã mắng chửi bản thân mình với tư cách là một con người và một diễn viên. Lúc đó tôi đang rất khó khăn, đến mức tôi nghĩ, 'tại sao mình lại sống?'". Mãi sau đó, nhờ vai phụ trong "Hạ Cánh Nơi Anh", tên tuổi của Kim Jung Hyun mới chính thức trở lại.

Bae Jong Ok

Trong "Thái Tử Phi Thăng Chức Ký" nữ diễn viên gạo cội Bae Jong Ok vào vai nữ hoàng Sunwon, người nắm quyền lực thực sự đằng sau ngai vàng của vua. Bae Jong Ok là nữ diễn viên gạo cội quen thuộc đối với khán giả Việt.

Bên cạnh vai trò là một diễn viên, Bae Jong Ok còn là giảng viên tại Đại học Chung-Ang với tư cách giáo sư thỉnh giảng của khoa Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh. Bae Jong Ok đóng phim vào năm 1990, cho đến nay nữ diễn viên đã sở hữu gia tài phim ảnh hạng khủng, năng lực không khiến bất cứ ai phải nghi ngại.

Ít ai biết rằng, Bae Jong Ok từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng một phi công - người hơn nữ diễn viên 2 tuổi. Hai người có với nhau một cô con gái. Cặp đôi chính thức ly hôn chỉ sau 1 năm 6 tháng chúng sống. Bae Jong Ok khẳng định cô thà sống độc thân suốt đời còn hơn tiếp tục tiến vào bất cứ cuộc hôn nhân nào.