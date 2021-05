Đàn ông sở hữu phúc tướng này, phụ nữ phải lấy ngay và luôn, nửa đời còn lại không lo cơm áo gạo tiền lại được cung phụng như nữ hoàng

Vầng trán cao và đầy đặn

Trong nhân tướng học, vầng trán của người đàn ông thể hiện kỹ năng đầu tư và khả năng quản lý tài chính. Nhìn chung, người đàn ông nào sở hữu vầng trán cao và rộng, điều đó có nghĩa là nguồn tài chính của họ rất mạnh. Bên cạnh đó, họ còn là những người thông minh, tài giỏi, có khả năng lập nghiệp và gặt hái được nhiều thành công. Trên thế giới, có rất nhiều tỷ phú sở hữu phúc tướng như thế này, họ không những tài giỏi mà còn xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc. Ngoài ra, đàn ông sở hữu vầng trán cao và rộng thường có nhiều quý nhân bên cạnh, bất kể gặp khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Đôi tai to và đầy đặn

Trong nhân tướng học, đôi tai thường phản ánh cuộc sống giàu sang của một người. Đặc biệt, đối với đàn ông sở hữu đôi tai to và đầy đặn thường là người rất giàu có, thậm chí còn thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt. Trong cuộc sống, những người đàn ông sở hữu phúc tướng này còn rất tài giỏi, dù xuất thân giàu có nhưng tự lập nghiệp bằng chính thực lực của bản thân. Đặc biệt, ai sở hữu viền tai nhiều thịt và dày thì không chỉ gặp vận may về tài chính mà còn may mắn về đời sống tinh thần, có gia đình ấm êm hạnh phúc, xây dựng gia đạo thịnh vượng. Ngoài ra, những người có phúc tướng này luôn được thần tài bên cạnh phù trợ, cứ hết tiền lại kiếm được thêm tiền, cả đời không lo cơm áo gạo tiền.

Mũi thẳng, đầy đặn và cao

Trong nhân tướng học, tướng mũi thường đại diện cho bản thân và sự nghiệp của một người. Ngoài ra, mũi còn đại diện cho sự giàu có, phú quý. Đặc biệt, đối với đàn ông sở hữu tướng mũi vừa thẳng, vừa cao, vừa đầy đặn thì xác định người này có tài lộc dồi dào, biết kiếm sống, biết lo cơm ăn áo mặc, có khả năng tự đầu tư và khởi nghiệp. Trong cuộc sống, những người đàn ông sở hữu tướng mũi này thường bấp bênh ở giai đoạn tiền vận, nhưng từ trung vận đến hậu vận sẽ thành công vang dội, thậm chí có người gây dựng được cơ ngơi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của những người đàn ông này cũng mỹ mãn, tìm được vợ hiền, sinh được con ngoan, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Cung điền trạch sáng sủa

Trong nhân tướng học, cung điền trạch được xem là một trong những đặc điểm quan trọng, có thể phản ánh vận mệnh của một người. Cung điền trạch là vị trí giữa mắt và chân mày, nếu đàn ông nào sở hữu cung điền trạch rõ, sáng sủa thì người đó rất giỏi tích lũy tài sản, và nếu người này làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, thì chắc chắn sẽ đạt được thành công vang dội. Bên cạnh đó, nếu cuộc sống không gặp được quá nhiều may mắn, thì họ cũng không bao giờ rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tiền bạc, sẽ được quý nhân phù trợ, sóng gió mấy cũng vượt qua. Đặc biệt, sau khi thành gia lập thất, cuộc sống tương lai sẽ viên mãn cả tình lẫn tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Zhihu)