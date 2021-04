Đàn ông luôn thích vợ đánh thức ham muốn ở những nơi "nguy hiểm" thế này, bạn biết ý chiều theo đảm bảo cả đời được anh ấy coi như báu vật

Nếu phụ nữ luôn thích cảm giác an toàn thì phái mạnh ngược lại, đặc biệt trong chuyện chăn gối phòng the, cảm giác an toàn sẽ khiến đàn ông thấy gò bó và nhàm chán. Sự "phá cách" trong đời sống phòng the mới thực sự khiến mày râu mê mệt, hứng thú. Đấy cũng là 1 phần lý do giải thích cho nguyên nhân vì sao sau khi kết hôn, đàn ông lại hay ra ngoài tìm thú vui đổi gió. Tuy nhiên nếu vợ biết cách cải thiện chuyện chăn gối hàng ngày để chàng thấy bên vợ mỗi ngày đều là 1 niềm vui thì chắc chắn cả đời chồng bạn sẽ không bao giờ còn có cảm giác "chán cơm thèm phở" nữa.



Thánh thức ham muốn ở những nơi "nguy hiểm"

Áp lực cuộc sống khiến vợ chồng không còn nhiều thời gian dành cho nhau như lúc mới bắt đầu. Những cái ôm cũng trở nên vội vàng, lời nói yêu thương trở thành xa xỉ, thậm chí chuyện chăn gối vợ chồng đôi khi cũng phải "mau mải", thực hiện cho xong nghĩa vụ giống như giải quyết nhu cầu đôi bên là xong. Đặc biệt với phụ nữ, so với gánh nặng trên vai họ thì cảm xúc thăng hoa đôi khi cũng không còn quá quan trọng.

Ảnh ,minh họa

Tuy nhiên, đàn ông lại khác. Với họ, tình dục không đơn giản chỉ là giải tỏa nhu cầu về thể xác mà họ còn muốn được trải nghiệm đầy đủ cảm xúc hưng phấn nhất mỗi ngày. Vây nên sẽ là vô cùng sai lầm nếu phụ nữ nghĩ đã về sống chung 1 nhà rồi, đôi bên không cần thể hiện tình cảm, cảm xúc nữa. Ngược lại chính vì "chủ quyền" của hai người đã được khẳng định, bạn lại càng phải chịu khó thể hiện tình cảm với chồng, để chàng cảm nhận được cảm xúc của bạn dành cho chồng lúc nào cũng đong đầy.

Bạn đừng bao giờ đẩy lỗi tại hoàn cảnh nên không có thời gian yêu thương chăm sóc đối phương. Đôi khi chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, một cái liếc mắt tình tứ của vợ giữa chốn đông người cũng đủ khiến trái tim chàng rạo rực với đủ mọi cảm xúc bồng bềnh. Đảm bảo chỉ cần có cơ hội thôi, chắc chắn chàng ấy sẽ "lao" tới chiếm lấy bạn, ngay cả khi đó là nơi "nguy hiểm", người khác có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Song cũng chính cảm giác "ăn vụng" tại những địa điểm có "nguy cơ" bị phát hiện này lại khiến đàn ông tăng phần hưng phấn hơn rất nhiều đó.

Đem lại cho chàng sự bất ngờ vượt sức tưởng tượng

Với phái mạnh, sự mới lạ và bất ngờ giống như 1 luồng gió lạ khiến họ háo hức và dễ bị cuốn theo. Nhiều cánh mày râu chia sẻ rằng, chàng ta cảm thấy vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy cô vợ ngoan hiền của mình bỗng chốc xuất hiện trước mặt chồng với vẻ quyến rũ, sexy tới "bỏng mắt". Đặc biệt, cô ấy không mời gọi chồng ở trong phòng ngủ mà lại phát ra tín hiệu ở nơi mà chàng không bao giờ ngờ tới chính là ở ngay phòng khách, khi chàng đang xem tivi, hoặc lúc chàng đang tắm thì bị nàng đẩy cửa vào khiến chàng thậm chí còn không kịp "trở tay".

Ảnh minh họa

Những điều bất ngờ ấy với phái mạnh sẽ như một chất xúc tác khiến ham muốn, hưng phấn trong họ được thổi bùng bởi vốn dĩ đàn ông luôn thích những trải nghiệm thú vị gấp nhiều lần so với ngày thường. Ngoài ra việc tìm hiểu những điều chồng thích hoặc không thích cũng sẽ khiến anh ấy yêu bạn hơn trong những cuộc ân ái hâm nóng cảm xúc vợ chồng.

Các bà vợ luôn có chung một thắc mắc rằng vì sao đã có vợ ở bên mà phái mạnh lại thường mơ tưởng tới những phụ nữ khác bên ngoại. Điều này không có gì khó hiểu, sở dĩ "gái hư" luôn khiến mày râu cuồng si tới mức thần trí bấn loạn là bởi họ nắm bắt được điều mà đối phương thực sự muốn trong chuyện đó cũng như điều mà đàn ông ghét để họ tránh không làm.

Đặc biệt "gái hư" luôn lạc quan, sẵn sàng yêu một cách "táo bạo", không ngại làm mới và thể hiện bản thân lúc trên giường. Chính sự phóng khoáng ấy của gái hư khiến đàn ông cảm giác dễ chịu và nhập cuộc yêu một cách tự nhiên không gò bó. Điều này, các bà vợ thực sự nên học hỏi để cải thiện đời sống chăn gối phòng the của mình được mặn nồng hơn.