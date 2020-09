Đàn ông không nên tiếp tục theo đuổi một cô gái mà anh ta không thể “lên giường” sau 3 buổi hẹn: Khi chuyện “lên giường” được coi là thước đo để tiếp tục hẹn hò hoặc đường ai nấy đi?

Xã hội càng hiện đại, tư tưởng yêu đương càng thoáng đãng,"nhanh gọn" hơn. Người ta yêu gấp, cưới vội, bỏ cũng dễ dàng như ăn 1 cái kẹo. Và việc "giữ gìn" cho nhau đến đêm tân hôn dường như có vẻ lỗi thời và phần trăm còn lại ở thời 4.0 này rất ít.

Nhưng chúng ta không thể phán xét khi những người trong cuộc hài lòng với tiến độ ấy. Have sex là khái niệm khá quen thuộc với giới trẻ ngày nay khi mạng xã hội tràn ngập các ứng dụng hẹn hò, yêu đương kiểu fast food.

Mới đây, 1 anh chàng chuyên "tư vấn dạo" chuyện tình cảm đã có status với quan niệm cực sốc. Bài đăng như sau: "Tại sao đàn ông không nên tiếp tục theo đuổi một cô gái mà anh ta không thể HAVE SEX sau tối đa ba buổi hẹn? Vì việc đó thể hiện hai thực tế sau: 1. Anh ta thiếu kiến thức, kỹ năng, giá trị (vật chất lẫn tinh thần) để làm một người phụ nữ thích mình về mặt giới tính và cảm xúc. 2. Cô gái đó đơn giản là không thích anh ta. Hai lý do này là QUÁ ĐỦ để anh ta ngừng phí thời gian + năng lượng + nguồn lực vào đầu tư cho cô gái này. Vì 99,99% đây là một ca FAILED (thất bại) và vì thế anh ta nên rút kinh nghiệm từ ca này, để đầu tư cho những đối tượng khác. Ở chiều ngược lại, các em gái cũng không nên phí thời gian với một gã không biết cách làm các em... sau tối đa ba buổi hẹn, vì một gã như thế KHÔNG phải một gã đàn ông CHẤT LƯỢNG CAO".

Không biết có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường, từng tư vấn cho bao nhiêu người trong chuyện tình cảm mà anh chàng này đưa ra phát ngôn gây “choáng váng” cho bao người như vậy?!

Have sex sau 3 buổi hay mấy năm hẹn hò thì đàn ông đầy đủ giá trị vẫn chọn cách "đi từ từ", tình yêu phải bắt nguồn từ con tim



Có thể phần lớn đàn ông khi tán tỉnh, hẹn hò và dành thời gian yêu đương với một ai đó thì suy cho cùng đều chung một cái đích: lên giường với cô ta. Nhưng “hệ ý thức đó” ở mỗi nền văn hóa sẽ khác nhau. Đàn ông phương Tây thường thẳng thắn và nhanh gọn trong chuyện này. Họ muốn đánh nhanh thắng nhanh và nếu không được thì khỏi mất thời gian. Còn đàn ông Á Đông ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng của truyền thống văn hóa nên vẫn có sự “duy trì kiên nhẫn”. Nhưng ngày nay, thời đại đã thay đổi và nguyên tắc hẹn hò cũng vậy và chuyện “lên giường” cũng thế. Vậy thế nào là sớm? Có nên “lên giường” trong các buổi hẹn đầu? Và có nên dùng chuyện “lên giường” thành công sau buổi hẹn thứ 3 làm thước đo chinh phục một cô gái?



Nói về khái niệm have sex nghe rất Tây nhưng thực chất là quan hệ tình dục chứ chẳng phải lối sống yêu đương cởi mở - 1 kiểu nói giảm nói tránh như lớp trẻ vẫn hay “ngộ nhận”.

"Anh ta thiếu kiến thức, kỹ năng, giá trị (vật chất lẫn tinh thần) để làm một người phụ nữ thích mình về mặt giới tính và cảm xúc", nhận định này quả là hết sức phiến diện. Nếu đánh giá tư chất đàn ông chỉ bằng điều này và ai cũng suy nghĩ lệch lạc như thế thì giá trị của 1 người đàn ông tử tế hóa ra về con số 0.

Có lẽ thời buổi thực tế nên người ta nhìn tình yêu 1 cách thực dụng. Họ đánh giá việc đàn ông chỉ cần có tiền, xe sang, hàng hiệu, chịu chi thì chả nói đến 3 lần hẹn hò mà 30 phút sau đã có con gái tình nguyện "lên giường". Nhưng đâu thể vì vài "con sâu" mà làm hỏng cả một "nồi canh".

Sức hấp dẫn của người đàn ông nhiều ít đến đâu chỉ có phụ nữ là cảm nhận được chính xác nhất. 1 quý ông thành đạt, ga lăng nhưng không phải người mà cô gái ấy cần thì đầy đủ kiến thức, kĩ năng, giá trị cũng chẳng để làm gì.

3 buổi hẹn đầu nó chỉ là mức khởi động, để tìm hiểu, có thể tạo ra những va chạm nhẹ để cảm nhận những rung động về nhau chứ không nhất thiết have sex 1 cách bừa bãi. Đàn ông nghĩ gì nếu lần hẹn thứ 3 cô gái ấy đã đồng ý "lên giường" với bạn? Chắc chắn cô ấy sẽ bị khép tội dễ dãi nếu mối quan hệ đó của 2 người là nghiêm túc.

Và đôi khi, đàn ông chuẩn 10 vẫn chọn cho mình cách đi chậm, không phải vì anh ấy kém cỏi hay thiếu hấp dẫn với phụ nữ mà vì anh ấy trân trọng mối quan hệ đó, rằng tình yêu phải xuất phát từ con tim chứ không thể lộn ngược từ cơ quan sinh dục lộn lên. Quan điểm trên chỉ đúng với những gã đàn ông chỉ muốn thỏa mãn tình dục, coi tình dục nặng hơn cả con người mà có thể anh ta sẽ lấy làm vợ.

Lý do thứ 2 mà anh ta đưa ra: "Cô gái đó đơn giản là không thích". Đã là không thích thì nói chuyện còn chẳng muốn nữa là have sex. Phụ nữ có xu hướng chỉ gần gũi với người đàn ông mình yêu, mình có cảm xúc. Loại trừ những trường hợp bất cần và thích quan hệ bừa bãi.

Phụ nữ họ chỉ lên giường với những ai họ tin tưởng, có thể là 1 ngày cũng có thể là không bao giờ. Sự chần chừ của họ phụ thuộc nhiều yếu tố, chứ không hẳn là không thích chàng trai ấy. Họ sẽ có phần e dè, đắn đo hoặc đơn giản là muốn nhưng lo sợ bị đánh giá vì mới 3 buổi hẹn đầu tiên.

Và cuối cùng, xin khẳng định những ai muốn 1 mối quan hệ thực sự nghiêm túc, người ta đều nghĩ xa hơn rất nhiều so với việc have sex khi chưa đủ biết về đối phương. Còn lại, đừng gọi đó là tình yêu, chỉ đơn giản nó là sự thỏa mãn sinh lý, chấm hết!

Những câu hỏi cần xác định rõ trước khi have sex

Bởi vì giao tiếp là một phần quan trọng của mối quan hệ nên bạn và đối tác tương lai nên thảo luận (kể cả ngắn gọn) về những gì bạn muốn, mong đợi ở nhau để đảm bảo cả hai đều thoải mái.

1. Bạn đã sẵn sàng chưa? - Nếu bạn cảm thấy sẵn sàng với đối tác của mình, hãy trao đổi và để ngỏ để anh ấy/ cô ấy có thời gian suy nghĩ. Trong khi bạn sẵn sàng, đối tác của bạn có thể không và cả 2 cần thống nhất cũng như xác định mối quan hệ của mình.

2. Điều này có ý nghĩa gì với bạn? - Đối với một số người, tình dục là biểu hiện của tình yêu, sự chăm sóc và cam kết. Đối với 1 số khác, quan hệ tình dục có thể là một trải nghiệm thú vị và chủ yếu là vì thể xác mà có thể 2 người chẳng cần ràng buộc nhau. Biết tình dục thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với chính bản thân bạn và đối tác sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cũng như những rắc rối sau này.

3. Bạn có cảm thấy an toàn không? - Đây có thể nói là câu hỏi khá quan trọng. Nếu bạn cảm thấy bị áp lực theo bất kỳ cách nào, đó không phải là không gian an toàn. Nếu bạn lo lắng đối tác của bạn sẽ đối xử với bạn khác đi sau khi quan hệ tình dục đó cũng không phải là không gian an toàn. Mặc dù quan hệ tình dục có thể là niềm vui và không cần phải cam kết nhưng nó cũng có thể gây ra những hậu quả về mặt tinh thần. Nếu bạn have sex với người mà bạn chưa đủ hiểu và tin tưởng, bạn sẽ dễ bị tổn thương về thể chất, tình cảm và tinh thần. An toàn và giao tiếp chính là chìa khóa.

Không phải thời điểm nào mà là bản thân thực sự muốn không, không phải nên làm gì khi quan hệ mà sau quan hệ phải làm gì?

Không thể tính số lần hẹn hò để đưa mối quan hệ sang 1 giai đoạn khác. Thay vì nhấn mạnh vào số ngày quen nhau, số lần gặp nhau hãy tập trung vào những gì cả 2 muốn và cả 2 đã có với nhau. Có thể ngày đầu tiên mà cũng có thể ngày thứ 100, sau 1 năm, 2 năm, nhiều năm 2 bạn gặp và yêu nhau nhưng cảm xúc và sự sẵn sàng là điều cực kì quan trọng. Hãy tự hỏi, sau khi gần gũi nhau đến mức thân thiết nhất, 2 người sẽ làm gì, có tiếp tục tiến triển mối quan hệ hay được "ăn" sớm thì chán sớm?

Nhiều người quan niệm rõ ràng, họ đề cao đời sống tình dục trong quan hệ vợ chồng nên họ muốn "test" luôn cho đỡ mất thời gian đôi bên. Nhưng cũng phải cẩn trọng 1 điều, cái gì ăn nhiều cũng không ngon miệng nữa. Kể cả cùng 1 món gà rán, bạn nghĩ hàng này hương vị sẽ khác hàng kia nhưng nếu bạn rong ruổi nhiều quá sẽ có ngày bạn chán ngấy món gà. Cũng giống như việc mất cảm xúc khi quan hệ tình dục với quá nhiều người ở mỗi cuộc tình ngắn ngủi.

Và cho dù thế nào, xã hội có phát triển đến đâu, hãy yêu và tìm hiểu theo cách của bạn, đừng đi theo đám đông, đừng đua đòi cùng thời thế.