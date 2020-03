Muốn biết phụ nữ "có hứng" hay không, đàn ông hãy biết dùng đến cái mũi

Thi thoảng, khi gặp một người đàn ông có ngoại hình nam tính, chắc hẳn không ít thì nhiều, chị em đều bật lên một vài ham muốn gần gũi về mặt thể xác. Có thể đó chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái nắm tay hoặc nụ hôn nhẹ nhàng.

Thông thường, chị em đều tin rằng đối tượng mình đang nhắm đến chắc chẳn chẳng mảy may đoán được suy nghĩ ấy. Vậy thì bạn đã nhầm to rồi! Bởi một nghiên cứu từ University of Research (Anh) đã chứng minh đàn ông có thể nhận biết người phụ nữ đang hứng tình với họ chỉ bằng một cái "đánh hơi".

Một cuộc khảo sát khác với phụ nữ của Arnaud Wisman - Tiến sĩ Tâm lý học tại University of Kent (Anh) cũng cho ra kết quả tương tự.

Những người tham gia khảo sát này được lựa chọn dựa trên tiêu chí: Họ không hút thuốc, không lạm dụng chất kích thích quá nhiều hoặc không thường xuyên ăn những đồ ăn ảnh hưởng đến mùi mồ hôi tiết ra như tỏi. Và đương nhiên, họ không sử dụng bất cứ sản phẩm hỗ trợ tạo mùi hương trên cơ thể khi tham gia khảo sát.

Sau đó, Arnaud Wisman yêu cầu họ vừa chạy bộ trên máy, vừa xem một đoạn phim tài liệu và một đoạn phim tình cảm với những cảnh quay khá "nóng bỏng". Với 2 bộ đồ khác nhau tương ứng với 2 đoạn phim được chiếu, Arnaud Wisman khẳng định: Mùi cơ thể hoàn toàn có thể cho biết người phụ nữ có đang trong trạng thái "hứng tình" hay không.

Cụ thể, những bộ đồ này sau đó đã được gửi tới các quý ông với yêu cầu phân biệt bộ đồ nào đã được mặc trong lúc xem phim tài liệu và trong lúc xem phim tình cảm. 85% những người đàn ông tham gia khảo sát "ngửi" này đều đưa ra phán đoán chính xác!

Điều này càng khẳng định rằng các tín hiệu hóa học của mùi hương tự nhiên trên cơ thể có thể giúp đàn ông nhận biết người phụ nữ đang có ham muốn thể xác với mình. Tiến sĩ Wisman cho biết thêm: Các nghiên cứu hiện nay cho thấy nam giới nhạy cảm với khứu giác hơn nhờ các tín hiệu kích thích tình dục do phụ nữ tiết ra.

Sự hứng thú tình dục có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác ngoài ngoại hình, chẳng hạn như cảm giác ngưỡng mộ hoặc sự gắn bó.

Sau khi công bố kết quả cuộc khảo sát này, Arnaud Wisman chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng những chia sẻ có cơ sở của mình có thể giúp phụ nữ tự tin hơn trong việc chủ động quyến rũ, tiếp cận người đàn ông mà cô ấy đang khao khát."