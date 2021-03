Dân mạng thán phục 3 cụ bà đạp xe suốt 60km, mang theo cả ống bơm xe đạp để ngắm cầu Cửa Hội - Nghệ An

Theo thông tin cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ khắp nơi thì trưa nay lên cầu Cửa Hội rất nhiều người đi đường đã bắt gặp 3 người phụ nữ đứng ăn bánh mì lót dạ bên thành cầu, trên xe còn mang theo cả bơm xe đạp. Hóa ra, 3 cô sáng sớm nay đã đạp xe vượt 60km từ huyện Yên Thành (Nghệ An) đến cầu Cửa Hội, vì muốn tận mắt ngắm nhìn cây cầu biểu tượng nối giữa 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Nhìn 3 cô độ tuổi trung niên tầm 50 tuổi, tóc bạc phơ nhưng vẫn đạp mấy chiếc xe "cà tàng" để vượt quãng đường xa tận 60km, hàng chục nghìn thành viên mạng đã phải thốt lên nể phục vô cùng. Thời 8X 9X đạp xe đi học vài cây số đã thấy mệt, giờ có đủ loại phương tiện giao thông rồi nên ai cũng ngưỡng mộ khi thấy 3 người phụ nữ đạp xe dẻo dai đến vậy. 60km còn khỏe hơn cả thanh niên đi xe máy!

Mẩu chuyện dễ thương về 3 người phụ nữ đã khiến dân tình không tiếc tay thả hàng loạt tim để ủng hộ tinh thần yêu quê hương của các cô. Vậy cây cầu Cửa Hội có gì đặc biệt mà khiến những người phụ nữ chân chất xứ Nghệ quyết tâm lặn lội đến xem bằng được?

Cầu Cửa Hội là "giấc mơ" bấy lâu của hàng vạn người dân sống 2 bên bờ sông Lam.

Cầu Cửa Hội là một cây cầu bắc qua sông Lam, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu nằm trên tuyến đường ven biển, kết nối thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An với huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh. Cầu Cửa Hội có chiều dài 1.728 m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Cùng với cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Sáng ngày 14/3 vừa qua, cầu đã chính thức cắt băng khánh thành, trở thành biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của đồng bào nhân dân 2 tỉnh Nghệ - Tĩnh.