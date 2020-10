Dân mạng phẫn nộ trước clip người thân để em bé ngồi một mình nguy hiểm trên đỉnh cao nhất nấc thang lên thiên đường ở Sa Pa, bên dưới là vực thẳm mờ sương đáng sợ vô cùng

Khi đi du lịch gia đình mà có trẻ con, chị em không thể thoải mái như lúc vui chơi cùng bè bạn. Các hoạt động đều nên lành mạnh, an toàn với các bé để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Đồng thời, người ngoài cũng sẽ không đánh giá bạn là những bậc phụ huynh thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái.

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp bậc làm cha làm mẹ vì muốn sống ảo chụp ảnh hoặc lơ là con cái nên suýt chút nữa hối hận không kịp. Như đoạn clip dưới đây đang gây bão MXH Tik Tok là một ví dụ điển hình.

Cụ thể, tài khoản Tik Tok Lê Trọng Tấn đã đăng tải đoạn video mô tả lại cảnh một em bé đang ngồi cheo veo một mình trên đỉnh cao nhất của nấc thang lên thiên đường. Được biết thêm, địa điểm này là di tích tham quan ở cổng trời Ô Quy Hồ - Sa Pa. Ngay sau đó, hai người phụ nữ đã leo lên nấc thang đó để đỡ em bé xuống. Từ đoạn clip, có thể nghe thấy chủ tài khoản Tik Tok liên tục kêu lớn "Đi xuống đi, con nhà ai mà để nguy hiểm quá?"

Em bé ngồi nguy hiểm trên đỉnh nấc thang lên thiên đường ở Sa Pa. (Nguồn trích đoạn video: Tik Tok Lê Trọng Tấn)

Điều đáng nói là khung cảnh xung quanh rất đáng sợ, đến người lớn cũng phải dè chừng. Bởi lẽ bốn bề đều là phủ một lớp sương dày đặc khó nhìn thấy vực sâu thăm thẳm. Mặt khác, chiếc bậc thang dù đã được trụ và gia cố bằng dây song lại không có chắn bảo vệ an toàn hai bên. Một em bé với kích thước cơ thể nhỏ hoàn toàn bị lọt qua và rơi xuống dưới được. Hai người phụ nữ đưa em bé xuống cũng khá vất vả vì diện tích bậc thang hẹp và thời tiết có đôi phần khắc nghiệt.

Khỏi phải nói, dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều ném đá hành vi mặc kệ con cái của người lớn trong đoạn video trên. Nếu chẳng may trượt chân thì không biết họ sẽ cảm thấy thế nào. Dù cho chỉ đưa bé lên ngồi đó chụp ảnh thì vẫn không nên, nhất là trong lúc thời tiết xấu như vậy. Hơn nữa, sương mù lạnh lẽo còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe của trẻ.

Dẫu vẫn biết khi đi du lịch, hẳn chị em nào cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ của bản thân cùng thiên nhiên. Đặc biệt là ở Sa Pa - không gian càng thơ mộng trữ tình và cho ra nhiều bức ảnh để đời. Nhưng đừng quên sự an toàn vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Bạn còn cần chú ý vào vấn đề thời tiết để tìm địa điểm tham quan nghỉ dưỡng hợp lý. Với những chỗ nguy hiểm như nấc thang lên thiên đường, tuyệt đối không cho trẻ em tự do leo trèo. Nếu muốn chụp ảnh thì dừng lại ở vài bậc thấp đầu tiên mà thôi.

"Nấc thang lên thiên đường" vốn là địa điểm check-in ưa thích của nhiều người khi đi du lịch Sa Pa hay Đà Lạt.

Trước đây, ở Đà Lạt, hàng loạt địa điểm có "nấc thang lên thiên đường" cũng đã phải dỡ bỏ. Sau sự biến mất đột ngột ấy, nhiều lý do đã lý giải chẳng hạn như kinh doanh trái phép, địa điểm chưa giải trình rõ ràng cũng như thiếu thẩm định về tính an toàn. Ban đầu khá nhiều bạn trẻ tiếc nuối nhưng khi biết nguyên do thì ai nấy đều đồng tình.