Dân mạng chia sẻ hình ảnh cây hoa giấy có hình trái tim cực lạ với phần hoa và lá đan xen hoàn hảo

Cây thốt nốt hình trái tim từng gây sốt mạng xã hội một thời. Cây được trồng ở An Giang và ngay sau khi nổi tiếng đã có vô số bạn trẻ kéo tới đây chụp ảnh check in. Hình ảnh một chiếc cây nằm trơ trọi giữa không gian vắng vẻ đã ghi dấu ấn và được đặt với nick name là "cây cô đơn".