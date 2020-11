Dân mạng chia sẻ ầm ầm khoảnh khắc hài hước khi Tổng thống Trump liếc xem vợ có bỏ phiếu cho mình không và đây mới là sự thật

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang gay cấn hơn bao giờ hết khi Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang "rượt đuổi" sát nút với những lá phiếu quý giá của các đại cử tri. Người dân nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang từng giờ từng phút ngóng trông kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh cho thấy khoảnh khắc Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang đứng ở khu vực bỏ phiếu và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình là bầu cử cho người mà bà tin là sẽ đem lại tương lai cho nước Mỹ và người dân Mỹ. Trong khi đó, ông Trump đứng bên cạnh và liếc sang nhìn hành động của vợ. Cư dân mạng đã chia sẻ bức ảnh này với chú thích: "Khoảnh khắc bầu cử hài hước: Donald Trump "liếc" sang xem vợ có bầu cho mình không".

Cư dân mạng đang chia sẻ rộn ràng bức ảnh này kèm lời chú thích: "Khoảnh khắc bầu cử hài hước: Donald Trump "liếc" sang xem vợ có bầu cho mình không".

Quả thực, ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt của Tổng thống Donald Trump lúc này khiến nhiều người không tránh khỏi ý nghĩ đó.

Tuy nhiên, sự thật thì bức ảnh này không được chụp trong cuộc bầu cử năm 2020 mà là khoảnh khắc trong cuộc bầu cử năm 2016. Khi đó, ông Donald Trump là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và phu nhân Melania Trump đang bỏ phiếu tại PS 59 ở thành phố New York, thuộc tiểu bang New York (Mỹ) vào ngày 8 tháng 11 năm 2016.

Khoảnh khắc này còn xuất hiện trên đài CNN.

Thời điểm đó, nhiều tờ báo trong và ngoài nước Mỹ cũng đăng tải bức ảnh cho thấy khoảnh khắc có phần hài hước này. Khoảnh khắc ông Trump nhìn vào lá phiếu của vợ cũng vô tình lọt vào ống kính máy quay của phóng viên đài CNN và nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của khán giả cả nước.

“Hãy tin tưởng nhưng hãy xác minh,” một phóng viên BuzzFeed đã đăng tải bức ảnh kèm lời bình luận đùa vui trên Twitter. Một số cư dân mạng cũng "góp vui" rằng biết đâu bà Melania khi đó đang bầu cho bà Clinton.

Thậm chí, tạp chí Time còn chạy dòng tít: "Like Father Like Son? Donald Trump and Eric Trump Appear to Eye Wives' Ballots" (Tạm dịch: Cha nào con nấy? Donald Trump và Eric Trump đều liếc vào lá phiếu của vợ).

Bức ảnh cho thấy Eric Trump, con trai của ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump, cũng nhìn vào quầy bỏ phiếu của vợ mình.

Tờ báo này cũng đăng tải bức ảnh cho thấy Eric Trump, con trai của ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump, cũng nhìn vào quầy bỏ phiếu của vợ mình là Lara tại điểm bầu cử ở New York vào ngày 8 tháng 11 năm 2016.



Trong cuộc bầu cử năm nay, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã một mình đi bỏ phiếu trực tiếp ở Palm Beach, Florida đúng ngày bầu cử Mỹ. Bà Melania Trump khoác lên mình chiếc váy Gucci trị giá 4.500 USD (hơn 100 triệu đồng). Bà cũng đeo kính, búi tóc cao và mang theo túi xách thời thượng.

