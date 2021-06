Dàn Hoa hậu háo hức trước trận bóng Việt Nam - UAE: Tiểu Vy, Lương Thùy Linh chơi cá cược, một mỹ nhân tuyên bố sẽ ủng hộ 100 triệu đồng

Tối nay 15/6, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển UAE trong vòng loại World Cup 2022. Và câu chuyện trước giờ bóng lăn vẫn là những chủ đề được tất cả mọi người quan tâm nhất hiện nay, trong số đó có sự hưởng ứng nhiệt tình của các nàng Hậu!

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã rất nóng lòng chờ đợi và cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà. Các sao Việt không ngoại lệ khi thể hiện niềm tin tuyệt đối rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng. Dàn Hoa - Á Hậu cũng liên tục đăng tải những bài động viên, khích lệ tinh thần các chiến binh áo đỏ!

Đặc biệt hơn hết, các nàng Hậu còn thể hiện tinh thần đam mê môn thể thao vua và vô cùng phấn khởi khi cùng nhau suy đoán về tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay của các tuyển thủ Việt Nam. Để tăng thêm phần náo nhiệt, hội chị em Hoa Hậu còn mở cả đại tiệc thách đố dự đoán tỷ số.

Một trong những Hoa hậu hào hứng nhất là Lương Thuỳ Linh, cô chia sẻ: "Linh mở tiệc online xem Việt Nam thắng UAE tối nay! Mọi người order ăn gì nào? Linh nấu! Đừng quên cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Hãy cùng Linh tiếp sức cho các tuyển thủ Việt Nam để tiến sâu hơn trong giải World Cup năm nay nhé!!! Mạnh dạn đoán Việt Nam sẽ đá "thủng lưới" UAE 2 trái tối nay với tỉ số là 2-1. Kèo này đã chốt cùng em gái Đỗ Hà. Ai thua thì bao người còn lại đi ăn suốt 1 tháng nhé!!! Còn ai muốn tham gia cùng Linh không nè".

Nàng Hậu Tiểu Vy cũng "chắc kèo" với Á Hậu Thuý An khi tham gia thách đố dự đoán cùng Á Hậu Thúy An: "Vy chơi lớn trong trận cầu hôm nay! Kèo đưa ra như sau: Việt Nam thắng UAE 2-1, nếu không phải tỷ số này Vy sẽ bị thua 2 kèo. Kèo 1: Lau nhà cho chị An 1 tháng. Kèo 2: Giữ Toby và Annie của chị Dung 1 tuần.

Mấy anh đẹp trai ơi, hãy ấn định tỷ số này kẻo phen này em đi làm ô sin. Mà nếu tỷ số 3-1 hay 4-1 đi làm ô sin 1 năm em cũng chịu. Mà nếu xong vậy là em đi lấy chồng luôn được rồi".

Chơi trội hơn bao giờ hết, Á Hậu Phương Anh còn mạnh dạn hứa hẹn sẽ "cắt bay" mái tóc dài nếu hôm nay đội tuyển Việt Nam thắng trận!

Các nàng Hậu khác cũng đang rất "máu lửa" trước trận bóng tối nay của đội tuyển Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Á hậu Thúy An

Á hậu Ngọc Thảo

"Ngọc nữ Bolero" Lily Chen cũng dự đoán tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Lily Chen kỳ vọng người ghi bàn lần này sẽ là Tiến Linh hoặc Quang Hải.

Nữ ca sĩ Lily Chen

"Tôi cũng theo dõi tin tức bóng đá những ngày qua, được biết trận đấu lần này sẽ đá trên sân Zabeel - sân vận động giúp UAE có được 5 trận thắng và 1 trận hòa dù điều kiện thi đấu tại sân này không tốt. Hơn nữa, tôi cũng được hay cổ động viên Việt Nam chỉ có vài trăm vé vào sân ủng hộ. Nhưng, tôi tin những điều này không ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Chúc cho đội tuyển chiến thắng như kỳ vọng mà thầy Park đề ra, chỉ thắng không được phép thua.

Nếu Việt Nam chiến thắng, Lily Chen sẽ ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ vắc xin covid-19. Số tiền này chỉ là mong muốn tạo nên tinh thần cổ vũ cho Việt Nam thôi. Dù kết quả như nào thì Lily Chen vẫn ủng hộ với số tiền trong khả năng tài chính cho phép", cô chia sẻ.