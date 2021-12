Dân Hàn đang phát cuồng 4 vẻ đẹp "lệch chuẩn": Jennie, Han So Hee quá quen thuộc, 2 nhân vật còn lại là ai?

Nhiều năm trước tại Hàn Quốc, một sắc đẹp chỉ được coi là đúng tiêu chuẩn nếu có cằm V-line, mắt bồ câu long lanh, sống mũi cao, thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn, thon gọn. Dần dà, những tiêu chuẩn này đã bị thay đổi. Không còn chấp niệm với sự hoàn hảo không tì vết, netizen Hàn Quốc bắt đầu bị chinh phục bởi nét đẹp "lệch chuẩn", cá tính và hiện đại.

Biểu hiện rõ nhất cho xu hướng này chính là các mỹ nhân như Jennie, Han So Hee, hay mới đây nhất là nàng vũ công xinh đẹp No:ze góp mặt với tần suất dày đặc trên các diễn đàn làm đẹp, góp mặt trong danh sách những sao nữ có nhan sắc, thậm chí còn là những hình mẫu được mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ theo nhiều nhất. Điểm chung của những cô gái này nằm ở khí chất được ví như loài mèo. Bình thường thì kiêu kỳ, lạnh lùng, khó gần, nhưng khi cười lên hay "off-cam" thì hay ngại, dễ xấu hổ và đáng yêu bất ngờ.

Han So Hee

Có hai bên mắt không đều nhau, khi cười lên sẽ bị phát hiện một bên to một bên nhỏ, nhưng chuyện đó chẳng làm khán giả bớt "u mê" Han So Hee. Nữ diễn viên có dáng mặt hình trái tim, gò má cao, vì thế cô thường rẽ ngôi tóc lệch để che bớt gò má cũng như tán má hồng về hướng thái dương, tránh tán sang bên tai làm gương mặt bị bè ra. Đôi môi của Han So Hee có độ dày lý tưởng, nhưng để "hack môi" và trông tự nhiên hơn thì cô tận dụng kiểu tô son lòng môi. Han So Hee hiếm khi đánh màu mắt đậm, bình thường cũng chỉ kẻ một đường eyeliner chìm mảnh. Nếu muốn đổi gió, cô nàng ưu ái kẻ eyeliner cả hai mí hơn.

Jennie

"Sang chảnh hóa" tất cả mọi thứ là tài năng đặc biệt mà ông trời ban tặng cho Jennie. Vẻ đẹp của Jennie xen lẫn nhiều thứ đối nghịch. Ví dụ như má "bánh bao" phúng phính trái ngược với đôi mắt mèo tinh xảo. Điểm sáng giá nhất trên gương mặt Jennie chính là đôi mắt mèo. Cách kẻ mắt của Jennie kết hợp cả kẻ chìm lẫn kẻ nổi trên mí nhưng ở độ dài vừa phải, đậm dần ở đuôi và hơi chếch lên trên một chút. Đặc biệt, Jennie không bao giờ kẻ đuôi mắt dài vì cô nàng có mặt tròn. Nhờ tip này mà đôi mắt của Jennie luôn hút hồn đó.

No:ze

Là người thành công nhất bước ra từ chương trình thực tế Street Fighter Women, nàng vũ công xinh đẹp No:ze giờ đây được fan xem là hình mẫu làm đẹp không thua kém gì các idol, sao nữ thực thụ. Phong cách makeup của No:ze có thể được mô tả là phong cách "e-girl", style trang điểm nổi bật của gen Z. Đặc trưng của kiểu makeup này là đường kẻ mắt mèo dày và hàng lông mi cong vút. Ngoài ra đôi má say rượu màu cam đào, hồng đất cũng không thể thiếu. Để mắt to tròn hơn, No:ze còn vẽ mở góc mắt. Cô nàng cũng thích tô son full môi hơn là kiểu tô lòng đào, và rất chuộng phấn bắt sáng.

Lim Bora

Nếu bạn đã theo dõi các ulzzang Hàn Quốc từ rất nhiều năm trước thì không thể nào không biết Lim Bora. Xuất thân là một ulzzang đình đám của xứ Kim Chi nhờ sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, Lim Bora hiện nay đang dấn thân vào Kbiz với vai trò diễn viên. Theo năm tháng, cô nàng cũng từ bỏ kiểu makeup trong trẻo, "cute phô mai que" ngày xưa để kết thân với phong cách cá tính, gợi cảm hơn. Không chuộng son bóng như số đông, Lim Bora nhất mực trung thành với son lì tông đất vì vốn dĩ môi của cô nàng đã đầy đặn rồi.

Ảnh: Internet