Dẫn con gái vào rừng đi dạo rồi chụp ảnh "sống ảo", mẹ xem lại ảnh liền phát hiện ra chi tiết kỳ lạ, đi kiểm tra xong liền gọi báo cảnh sát

Đó là một ngày Chủ Nhật tuyệt đẹp, 25/2/2018, người phụ nữ có tên là Sarah Hair đã quyết định dẫn con gái Amaya, 5 tuổi, vào rừng Whinless Down, ở Dover, Kent, nước Anh, để đi dạo, tận hưởng không khí trong lành tự nhiên.

Tất nhiên là màn đi dạo này không thể thiếu màn chụp ảnh "check-in" và "sống ảo". Sarah chính là phó nháy cho gái. Sau khi kiểm tra lại những bức ảnh, bà mẹ này đã phát hiện ra một vài chi tiết khiến cô rùng mình, sau đó đã gọi báo cảnh sát.

Được biết, trong bức ảnh chụp bé Amaya, Sarah đã nhìn thấy một chiếc túi ni lông màu đen có vẻ như đã bị đốt cháy. Sự tò mò nổi lên thôi thúc Sarah tiến về phía chiếc túi và nhìn kỹ hơn trước khi nhận ra bên trong là các phần thi thể của một con vật nào đó đã bị cháy sém.

"Tôi không biết vì sao tôi lại nhìn thấy chiếc túi ấy và nhận ra nó đã bị đốt cháy. Tôi dùng một cành cây để kiểm tra bên trong. Tôi nhìn thấy thứ gì đó giống một con vật, kích thước như một chú mèo hoặc cũng có thể là con thỏ. Tôi không biết chiếc túi nằm ở đó được bao lâu nhưng xác con vật không hề có giòi. Nó chỉ đơn giản là bị đốt cháy mà thôi" - Sarah kể lại.

Trước đó, Sarah đã biết được thông tin rằng khu rừng này đã xảy ra đám cháy vào đêm trước. Vậy nên cô cũng muốn đến xem tận mắt thiệt hại mà đám cháy gây ra. Tuy nhiên, theo quan sát của Sarah thì khu vực này không hề xảy ra đám cháy.

Ban đầu, Sarah cho rằng con vật đáng thương kia là thú cưng của một người nào đó đã không may qua đời và được chủ hỏa táng, chôn cất thiếu cẩn trọng. Khi Sarah đăng tải hình lên mạng xã hội thì nhiều người cho rằng nhiều khả năng đây là hành vi hành hạ động vật đến chết.

Thế là ngay sau đó, Sarah đã gọi điện báo cảnh sát trước khi nhân viên nơi đây liên hệ với Hiệp hội Hoàng gia về Ngăn chặn Sự tàn ác với Động vật (RSPCA).

"Đây đúng là một hành động tàn ác kinh khủng" - Sarah bức xúc nói.

May mắn là bé Amaya dường như không hề hoảng sợ trước phát hiện của mẹ. Sarah chỉ nói với con rằng con vật ấy từng là thú cưng của một ai đó đã không may qua đời. Đứa trẻ chấp nhận lời nói dối vô hại của mẹ và không mảy may nghi ngờ. Phản ứng tích cực của Amaya khiến Sarah yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Không rõ liệu cảnh sát địa phương hay RSPCA có vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc hay không. Diễn biến câu chuyện cũng không được cập nhật trên báo đài từ dạo đó.

