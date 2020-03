Dân chung cư nhộn nhịp họp chợ online, bà nội trợ cả tuần ở nhà vẫn sắm đủ thứ, tiểu thương ngày kiếm bạc triệu

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, chị Nguyễn Thị Thơm, 30 tuổi ngày nào cũng đăng một số thực phẩm của nhà lên group chợ chung cư Viện 103, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Những tháng trước, chị Thơm chỉ vừa đi làm vừa bán túc tắc.

Nhưng 1 tháng trở lại đây, do dân chung cư hạn chế ra ngoài, vì thế thay vì đi chợ bên ngoài, họ chọn đi chợ online là chủ yếu. Bởi thế, nhà chị Thơm bán hàng đắt khách hơn hẳn.



Do các mặt hàng thực phẩm nhà chị Thơm đã quá quen thuộc trên "chợ online" khu chung cư Viện 103, Văn Quán, Hà Đông nên bà nội trợ tại chung cư này đặt mua rất an tâm: "Thực ra nhà mình cũng không bán nhiều mặt hàng. Mình chỉ bán tôm, bề bề, ổi quê mẹ gửi lên. Mỗi tuần mình thường rao bán 3 ngày. Sau đó gom order để cách ngày là những mẻ tươi ngon lên để trả đơn mọi người", chị Thơm cho biết.

Khi đăng bài lên group chung cư, người phụ nữ này chia sẻ chị không phải đợi chờ admin duyệt quá lâu. Bởi hầu hết admin đều ưu tiên dân chung cư mua bán hơn hẳn người bên ngoài. Chỉ cần các topic rao bán đảm bảo, ghi rõ số căn hộ, giá, nguồn gốc hàng hóa, số điện thoại để người mua yên tâm, tránh bị lừa là được.

Đặc biệt, ngoài bán thực phẩm của nhà, thấy sức mua của cư dân chung cư lớn, nên chị Thơm còn nhập thêm một số thực phẩm khác về bán: "Mới tuần vừa rồi, mình quyết định bán thêm giò bò, nem thính, nem ước lễ… về bán. Do bán với giá phải chăng, chỉ 40k/1 chục giò bò, 30k/1 chục nem Ước Lễ, nem Phượng 20k/1 quả to, lại đảm bảo an toàn thực phẩm nên được rất nhiều chị em dân chung cư ủng hộ".

Chị Thơm cũng khoe, trước đây mỗi ngày chị bán được khoảng chục đơn hàng thì 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày chị nhận được vài chục order, tăng gấp 2-3 lần ngày trước: "Mình phải huy động cả chồng, cô em chồng và mẹ chồng làm rồi ship hàng giúp mình. Mỗi ngày trừ hết các chi phí, mình cũng thu lãi được vài trăm đến gần triệu tùy theo lượng đơn order từng ngày".

Dù ở nhà làm online tránh dịch cả 2 tuần nay chị Nhung (chung cư Thanh Hà, Kiến Hưng, Hà Đông) chưa một ngày bước chân ra khỏi cửa để đi chợ. Ngược lại chị dành thời gian trong nhà để vừa làm việc online, vừa trông 2 con nhỏ. Bận rộn là thế và không ra ngoài đi chợ mua sắm thực phẩm được, thế nhưng bữa cơm nào nhà chị Nhung cũng đầy đủ thịt cá, hoa quả, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Nem chua rán

Thịt lợn nướng

Mực trứng

Theo chị Nhung chia sẻ, hàng ngày chị lên chợ online của khu chung cư nhà chị đang ở để mua sắm đủ thứ rất tiện lợi và nhanh chóng:

"Giờ chung cư nào cũng có các group bán hàng và các chợ kín của chung cư đó, do đó mình đi chợ online cho tiện. Cứ ăn bữa nào, mình đặt bữa đó hoặc ngày nào mình đặt ngày đó. Từ gà ngan vịt đến thịt bò, thịt lợn rồi các món ăn vặt như chè, sữa chua hoặc hoa quả ngon mình đều đặt hàng của các mẹ bỉm sữa cư dân chung cư. Do phục vụ cho cư dân trong cộng đồng mình nên thực phẩm đều rất tươi ngon, lại còn được ship tận cửa phòng mà không mất phí ship".

Thậm chí người phụ nữ này còn cho biết, mua tại chợ chung cư nơi chị ở có rất nhiều cái lợi. Điển hình là giá các mặt hàng bán rẻ hơn ở chợ và siêu thị. Hơn nữa, vì toàn người quen sống trong chung cư nên chất lượng rất đảm bảo và có thể hẹn giờ ship để nhận hàng theo ý muốn.

Gà ngan vịt cũng được các cư dân chung cư bán.

Nhận định về hoạt động mua và bán tại group chung cư nơi mình đang ở luôn sôi động 1 tháng trở lại đây, chị H.V – Admin của The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội tiết lộ: 1 tháng trở lại đây, số lượng bài đăng bán thực phẩm tại group chợ làng chung cư nhà mình tăng đột biến. Mỗi ngày, có tới cả trăm topic rao bán hàng mà chị Vân phải duyệt mỏi tay mới hết.

"Lúc trước, mình thường duyệt một mình. Nhưng giờ mình để chế độ duyệt tự động. Sau đó, mình với 1 thành viên nữa sẽ đi rà soát lại để các topic không hợp nội quy sẽ xóa hoặc nhắc nhở. Vào những ngày cuối tuần, số lượng topic bán hàng hoặc giao lưu mua bán các loại mặt hàng tăng lên gấp đôi khiến cho admin cũng hoa mày chóng mặt", chị V tâm sự.

Admin của chợ làng chung cư The Vesta này cũng cho rằng, thấy nhóm hoạt động sôi động như vậy chị rất vui: "Giờ tương tác trong chợ làng chung cư tốt hơn hẳn. Hình như dịch bệnh khiến tiểu thương và người mua gần nhau hơn. Tiểu thương thì không còn than ế ẩm như trước. Người mua thì feedback lại thực phẩm tươi ngon hoặc đồ đảm bảo khiến ai nấy đều vui vẻ".