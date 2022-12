Dàn ca sĩ Gen Z tỏa sáng năm 2022: Con gái Mỹ Linh tạo dấu ấn, bùng nổ nhất là tân binh Mono

Với năm 2022, làng nhạc Việt chứng kiến sự tỏa sáng của các ca sĩ thế hệ Gen Z.

Tuy sinh sau đẻ muộn so với lứa ca sĩ đàn anh đàn chị nhưng lớp ca sĩ Gen Z vẫn chứng tỏ sức hút vô cùng lớn của mình.

Từ Mỹ Anh, Phương Mỹ Chi cho đến tlinh, Mono đều ghi lại dấu ấn riêng, đồng thời khẳng định việc thổi làn gió mới vào thị trường âm nhạc vốn đã sôi động vì luôn biến hóa khôn lường.

Dàn ca sĩ thế hệ Gen Z thổi làn gió mới cho nhạc Việt năm qua. Ảnh: NVCC

Những cái tên cũ gây thổn thức

Phương Mỹ Chi là cái tên cũ của làng nhạc Việt, tuy hoạt động nghệ thuật 9 năm nhưng cô bé chỉ mới 19 tuổi. Chức Á quân ở cuộc thi The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã giúp Phương Mỹ Chi có bàn đạp để phát triển sự nghiệp. Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt 3 album phòng thu cùng với 1 Album mở rộng và đạt được những thành công đáng kể.

Khoảng nửa cuối năm 2022, Phương Mỹ Chi làm mới bản thân cùng dự án âm nhạc mang tên Chi. Sau Bolero lâu phai, đây là một series theo dòng nhạc trữ tình, với các bản nhạc bất hủ qua các thập kỷ, được nữ ca sĩ thể hiện lại theo phong cách mới mẻ hơn.

Phương Mỹ Chi.

Dự án này bao gồm các bài hát: Mùa thu cho em, Dư âm, Nắng chiều, Hoa dại, Hẹn em kiếp sau, ra mắt lần lượt vào các ngày 26/10, 2/11, 9/11, 16/11 và 23/11. Bên cạnh đó, có 5 MV tương ứng với 5 ca khúc được tung ra, mỗi MV sẽ "chào sân" cách nhau 1 tuần.

Dù chỉ là remake các bài hát xưa cũ nhưng Phương Mỹ Chi vẫn khiến người hâm mộ thích thú về việc khoác màu áo mới cho những ca khúc gắn liền với năm tháng này.

So với bạn bè đồng trang lứa là Hồ Văn Cường, Thiên Khôi, Gia Khiêm hay Quang Anh, Phương Mỹ Chi tiến xa hơn 1 bậc. Cô nàng tự chủ, có đường hướng phát triển riêng và tạo điểm nhấn cho âm nhạc của mình. Đã từng có nhiều ý kiến cho rằng Phương Mỹ Chi sẽ mãi là cô bé dân ca mặc áo bà ba hát nhạc buồn. Tuy nhiên, qua sự sáng tạo, đổi mới bản thân liên tục, Phương Mỹ Chi chứng tỏ rằng cô là cái tên cũ nhưng không hề kém cạnh ai. Đến thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi là 1 đại diện xuất sắc trong lớp ca sĩ Gen Z thế hệ mới.

Không riêng gì Phương Mỹ Chi, tlinh hay Mỹ Anh cũng có sự thăng tiến vượt bậc ở năm 2022 này. Đều là những gương mặt nổi trội trong lớp ca sĩ Gen Z, Mỹ Anh - tlinh ghi dấu ấn bởi chất riêng không lẫn vào đâu được.

tlinh được đánh giá cao vì có nhiều sản phẩm âm nhạc mới lạ. Ảnh: NVCC

Các cô gái này có tư duy âm nhạc mới lạ, hát được tiếng Anh và tự tin trình diễn dù tuổi đời còn rất nhỏ. Nhờ sự tiếp cận nhanh với thông tin, xu hướng thế giới, lớp ca sĩ Gen Z cho thấy sự hòa nhập rất tốt với dòng chảy âm nhạc thị trường.

Mỗi sản phẩm họ làm ra đều mang màu sắc độc đắc, có sự thống nhất từ trong ra ngoài, không chỉ biết cách quảng bá hình ảnh bằng việc lựa chọn concept thích hợp mà đến cả phục trang, sân khấu hay vũ đạo, giọng hát đều có sự hòa quyện.

Riêng Mỹ Anh, dù chịu nhiều áp lực từ cái bóng của mẹ là Diva Mỹ Linh nhưng cô gái trẻ đã phần nào thoát ra khỏi để khẳng định chỗ đứng của mình.

Mỹ Anh - con gái Diva Mỹ Linh cũng là một Gen Z nổi trội trong làng nhạc Việt năm qua. Ảnh: NVCC

Vào tháng 6/2022, Mỹ Anh ra mắt bản cover bài hát Nhìn những mùa thu đi - sản phẩm thuộc đĩa mở rộng Gen Z và Trịnh, lấy cảm hứng từ 2 bộ phim Trịnh Công Sơn và Em và Trịnh. Ngày 15/11, Mỹ Anh phát hành bài hát mới Mỗi khi anh nhìn em. Đây là sáng tác của Mỹ Anh ngay thời điểm cô đang ở trên máy bay đến dự đám cưới của chị gái Anna Trương, điều đặc biệt là chính anh rể của cô là người phối khí ca khúc này.

Mono dẫn đầu dàn tân binh "quái vật"

Nhắc đến sự bùng nổ của thế hệ ca sĩ Gen Z, sẽ là 1 thiếu sót nếu như không dành lời khen cho Mono - em trai Sơn Tùng M-TP. Chính thức ra mắt vào tháng 8/2022, Mono trở thành tân binh thành công bậc nhất trong lịch sử nhạc Việt khi có màn phá đảo các bảng xếp hạng danh tiếng trong nhiều ngày liên tiếp.

Với sự kiện ra mắt MV mới, Mono đã làm làng nhạc chấn động vì dựng hẳn phim trường hoành tráng rồi trình diễn dưới sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Tuy nhiên, vì còn non kinh nghiệm nên Mono đã nhận về hàng tá chỉ trích là hát live chưa tốt, cách giao tiếp, ứng xử với truyền thông chưa được khôn khéo.

Mono là tân binh thế hệ mới với sức hút đặc biệt. Ảnh: NVCC

Sau khoảng vài tuần chịu áp lực dư luận, Mono bắt đầu chuyển mình bằng việc tung ra ca khúc Waiting for you. Nhờ sở hữu ca từ và giai điệu "gây nghiện" nên Waiting for you nhanh chóng chiếm lĩnh mạng xã hội. Điệu nhảy lắc lư, uốn éo đặc trưng của Mono khi trình diễn bài hát này cũng được đánh giá rất cao. Không ít ca sĩ nổi tiếng thuộc lớp đàn anh, đàn chị đã cover lại Waiting for you và dành cho Mono nhiều lời khen ngợi.

So với anh trai Sơn Tùng M-TP, Mono chắc hẳn còn phải cố gắng nhiều. Tuy nhiên, xét theo thời gian debut chỉ mới gần 4 tháng, Mono đã thực sự làm được nhiều điều. Đến thời điểm hiện tại, Mono khá đắt show ca hát, quảng cáo. Nam ca sĩ cũng chính thức trở thành đại diện thương hiệu cho 1 nhãn hàng lớn.

Ngoài ra, các đêm diễn có mặt Mono luôn được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Mono bây giờ - chàng trai 20 tuổi làm được nhiều điều hơn kỳ vọng. Mono thổi làn gió mới cho thị trường âm nhạc, đồng thời khẳng định rằng không phải cứ mang mác tân binh là sẽ lép vế trên đường đua tìm kiếm thành tích ở các bảng xếp hạng có tiếng.

Nhiều nhạc sĩ có thâm niên hoạt động nghệ thuật lâu năm đã nhận xét: Gen Z là tương lai của nhạc Việt. Tất nhiên, còn quá sớm để nhận định này trở thành sự thật, nhưng rõ ràng khán giả có quyền mong chờ vào những sự đột phá mang màu sắc tươi mới, rực rỡ hơn.