Dàn "Ảnh đế", "Ảnh hậu" quy tụ trong bom tấn về thảm họa hàng không của Hàn Quốc

Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên, "Hạ cánh khẩn cấp" đã gây sự chú ý lớn khi sở hữu dàn diễn viên toàn những cái tên lẫy lừng bậc nhất nền điện ảnh Hàn. Thật khó tin khi đạo diễn Han Jae Rim lại có thể tập hợp cặp đôi “Ảnh đế - Ảnh hậu Cannes” Song Kang-ho và Jeon Do-yeon, cùng Lee Byung-hun, Kim Nam-gil và Yim Si-wan trong cùng một tác phẩm.



Khán giả từng đùa rằng, nếu như kinh phí bộ phim là 25 tỷ won thì hẳn đạo diễn Han Jae-rim đã mạnh tay chi 10 tỷ won cho dàn diễn viên bảo chứng phòng vé của mình. Chia sẻ về bí quyết mời được dàn diễn viên hàng dầu của màn ảnh Hàn Quốc, đạo diễn Han cho biết điều duy nhất ông làm là “van xin và cầu nguyện”.

Song Kang-ho - Cái tên gắn với những cột mốc của điện ảnh Hàn Quốc

Là một diễn viên thành công vang dội trên cả phương diện phê bình cũng như thương mại, cái tên Song Kang-ho gắn với nhiều cột mốc đáng nhớ của điện ảnh Hàn Quốc.

Song Kang-ho.

"Khu vực an ninh chung" - bộ phim mang đến cho Song Kang-ho tượng vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" đầu tiên tại giải thưởng Chuông vàng. Đây là tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc tại thời điểm phát hành. "Ánh dương bí mật", bộ phim của đạo diễn Lee Chang-dong mà ông đóng chính cùng Jeon Do-yeon, là lần đầu tiên Hàn Quốc có một diễn viên đạt giải diễn xuất tại Liên hoan phim Cannes, với ngôi vị Ảnh hậu cho Jeon Do-yeon.

Và không thể không nhắc tới "Ký sinh trùng", phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành tượng vàng "Phim xuất sắc nhất" tại Oscar. Bản thân Song Kang-ho cũng trở thành “Ảnh đế Cannes” đầu tiên của Hàn Quốc với tác phẩm 'Broker" năm 2022. Ông cũng là một trong hai diễn viên duy nhất đóng chính trong 4 phim đạt trên 10 triệu vé.

Trong "Hạ cánh khẩn cấp", Song Kang-ho vào vai thanh tra lão làng In-ho. Một buổi sáng, ông nhận được tin báo về một kẻ khủng bố sinh học trên máy bay, cũng chính là chuyến bay mà vợ ông và những người bạn thân đang đi du lịch tới Hawaii. Màn trình diễn đầy cảm xúc của Song Kang-ho trong phim sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc xúc động về tình cảm gia đình.

Lee Byung-hun - Diễn viên đại diện Hàn Quốc tại Hollywood

Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất hơn 25 năm, Lee Byung-hun, cũng giống như Song Kang-ho, là nam diễn viên thành công vang dội cả trên phương diện phê bình và thương mại. Gặt hái vô số giải thưởng tại Hàn Quốc cùng những bộ phim triệu vé, Lee Byung-hun là một trong những hình mẫu diễn viên thực lực vĩ đại mà nền điện ảnh xứ kim chi từng có.

Lee Byung-hun.

Không chỉ vậy, anh được xem là một niềm tự hào của người Hàn Quốc khi góp mặt trong bom tấn Hollywood "G.I.Joe: The rise of cobra" (2009), vai diễn đã tạo tiền đề cho các bước tiến lớn của anh tại kinh đô điện ảnh như "G.I.Joe: Retaliation"(2013), "Red 2" (2013), "Kẻ hủy diệt 5" (2015) hay "Hành vi sai trái" (2016).

Lee Byung-hun sẽ trở lại màn ảnh trong "Hạ cánh khẩn cấp" với vai diễn Jae-hyuk, một người đàn ông sợ máy bay cùng cô con gái nhỏ Soo-min di cư đến Hawaii. Dẫu rất căng thẳng khi lên máy bay, anh vẫn luôn chăm sóc cẩn thận cho cô con gái mắc bệnh eczema nghiêm trọng.

Jeon Do-yeon - Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh tại Cannes

Suốt 31 năm sự nghiệp diễn xuất, Jeon Do-yeon ghi dấu ấn với khán giả bằng nhiều vai diễn ấn tượng cùng loạt giải thưởng danh giá. Với vai diễn Shin-ae trong bộ phim "Secret sunshine", cô là diễn viên điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc và là gương mặt châu Á thứ 2 đạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Cannes.

Jeon Do-yeon.

Khả năng biến hóa đa dạng trong các vai diễn có tâm lý phức tạp cùng diễn xuất duyên dáng, quyến rũ khó cưỡng, Jeon Do-yeon được ví là huyền thoại sống mà điện ảnh Hàn Quốc đang sở hữu.

Trong năm nay, Jeon Do-yeon có dịp tái hợp với Song Kang-ho, Lee Byung-hun và Kim Nam-gil. Cô vào vai Bộ trưởng Kim Sook-hee, một người phụ nữ cứng rắn, quyết đoán luôn đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu, tìm mọi cách để đưa chiếc máy bay gặp thảm họa được hạ cánh an toàn.

Kim Nam-gil - Gương mặt thực lực “kém duyên” với giải thưởng

Những năm đầu sự nghiệp diễn xuất, Kim Nam-gil xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh gai góc và nhận được sự chú ý từ giới phê bình. Tuy nhiên, anh chỉ thực sự trở nên nổi tiếng với khán giả đại chúng khi vào vai nam thứ thâm tình Bidam trong phim truyền hình "Hoàng hậu Seon-deok". Hơn một thập kỷ sau đó, anh chăm chỉ tham gia các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hóa thân vào nhiều dạng vai từ chính diện tới phản diện, từ u ám đến tươi sáng.

Kim Nam-gil.

Dần thoát ra khỏi hình tượng một Kim Nam-gil quyến rũ, thâm trầm và đau buồn, anh gặt hái thành công lớn khi hóa thân vào những vai diễn nhiệt huyết, hài hước trong "Live up to your name" hay "The Fiery Priest. Vai diễn linh mục nhiệt huyết Park Hae Il mang đến cho Kim Nam-gil giải Daesang danh giá tại SBS Drama Awards, khiến khán giả vỡ òa khi cuối cùng, cái tên Kim Nam-gil đã thực sự nhận được những giải thưởng tương xứng với diễn xuất tuyệt vời của anh.

Tuy vậy, hai lần Kim Nam-gil nhận đề cử Baeksang nhưng đều lỡ mất tượng vàng vẫn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Dẫu không phải cái tên quá có duyên với giải thưởng, Kim Nam-gil vẫn nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả nhờ vào nét quyến rũ khó cưỡng, thực lực diễn xuất đáng nể và đời sống riêng tư bình dị, tập trung cho các hoạt động thiện nguyện của mình.

Sau hơn hai năm, Kim Nam-gil trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Cơ phó Hyun-soo. Tái hợp cùng Jeon Do-yeon và Park So-jin, Kim Nam-gil sẽ tiếp tục mang đến một vai diễn ấn tượng và cảm động, khắc họa hình ảnh người phi công đứng trước một trong những thách thức khó khăn nhất cuộc đời.

Yim Si-wan – Một trong những thần tượng diễn xuất thành công nhất

Xuất thân là thành viên nhóm nhạc thần tượng ZE:A nhưng Yim Si-wan thực sự thành công khi đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Không kể các vai khách mời, Yim Si-wan có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình "Mặt trăng ôm mặt trời" năm 2012, vào vai thời thơ ấu của nhân vật học giả Huh Yeom. Bộ phim thành công bùng nổ tại Hàn Quốc với rating kỷ lục 42% mà suốt một thập kỷ qua, chưa một phim giờ vàng trong tuần nào phá được.

Yim Si-wan

Vai diễn mang đến cho Yim Si-wan sự nổi tiếng bất ngờ, mở đường cho các vai diễn ấn tượng sau này của anh. Yim Si-wan góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình nổi tiếng như "Misaeng", "Người lạ đến từ địa ngục", "Run on" hay gần đây là "Tracer" - phim truyền hình mang về cho Si-wan đề cử Thị đế tại cả Baeksang và Rồng Xanh.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Yim Si-wan thành công ngay từ những ngày đầu tiên khi phim điện ảnh đầu tay "The Attorney" đóng cùng Song Kang-ho vinh dự góp mặt trong “câu lạc bộ 10 triệu vé” bao người mơ ước. Bốn năm sau, anh đóng vai chính trong "The merciless", bộ phim gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes, mang đến một hình ảnh Yim Si-wan gai góc, ngổ ngáo hoàn toàn khác biệt với hình tượng mỹ nam của anh.

Trở lại với vai phản diện trong "Hạ cánh khẩn cấp", Yim Si-wan vào vai Jin-seok - vị hành khách bí ẩn với nội tâm phức tạp, lựa chọn một chuyến bay ngẫu nhiên để gieo rắc sự chết chóc lên trên bầu trời. Cùng với Kim Nam-gil, Yim Si-wan được giới phê bình và khán giả đánh giá rất cao với vai diễn đầy tính đột phá, tràn ngập cảm xúc của mình./.