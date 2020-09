Dàn ái nữ nhà sao Việt được ví là bản sao của mẹ: Con gái Như Quỳnh đã gây ngỡ ngàng, nhìn sang tiểu thư nhà siêu giàu của Giáng My còn bất ngờ hơn

Là con của người nổi tiếng thì nhiều nhóc tỳ đã nhận được sự chú ý của dư luận ngay từ khi còn bé. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, có những nhóc tỳ ngày càng trở nên xinh đẹp, giống hệt như phiên bản thời trẻ của mẹ nên lại càng được truyền thông và công chúng quan tâm hơn.

Điểm qua một số gia đình mỹ nhân Việt như ca sĩ Như Quỳnh, Hoa hậu Giáng My, diễn viên Diễm My 6X,... thì các ái nữ đều sở hữu nhan sắc được dự đoán là mỹ nhân tương lai và đặc biệt rất giống mẹ.

Đông Nghi - Con gái ca sĩ Như Quỳnh

Mới đây, Như Quỳnh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái Đông Nghi và gây bất ngờ khi cô bé càng lớn càng giống mẹ. Cô bé còn mặc bộ đồ y hệt Như Quỳnh trong MV "Người tình mùa đông" nổi đình đám một thời và được nhận xét là "Như Quỳnh phiên bản nhí", "bản sao của Như Quỳnh",...

Cô con gái 13 tuổi của Như Quỳnh giống hệt mẹ thời "Người tình mùa đông"

Đông Nghi năm nay 13 tuổi, là con gái đầu lòng của Như Quỳnh và chồng cũ. Khi còn nhỏ, cô bé từng một số lần xuất hiện cùng mẹ và gây ấn tượng với vẻ xinh xắn, đáng yêu nhưng càng lớn lại càng nữ tính, dịu dàng.

Hồng Khanh - Con gái NSƯT Chiều Xuân

Hồng Khanh là con gái út của NSƯT Chiều Xuân, năm nay 16 tuổi, được cộng đồng mạng và truyền thông dành sự quan tâm. Khi còn nhỏ, Hồng Khanh có thân hình khá mũm mĩm, gương mặt tròn, đôi mắt biết cười và lúc nào cũng rạng rỡ, hết sức đáng yêu. Đặc biệt, khuôn mặt và nụ cười của cô bạn được nhận xét là bản sao của NSƯT Chiều Xuân.

Hồng Khanh được nhận xét giống mẹ nhất ở nụ cười

Càng lớn, Hồng Khanh càng có nhiều thay đổi ngoại hình. Hiện tại, cô bạn sở hữu vóc dáng gọn gàng, khuôn mặt v-line và các đường nét sắc sảo hơn hẳn lúc nhỏ. Trên mạng xã hội, Hồng Khanh thường xuyên được khen ngợi gương mặt khả ái, nữ tính.

Anh Sa - Con gái Hoa hậu Giáng My

Anh Sa là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và Hoa hậu Giáng My. Cô nàng là nhân vật cực nổi tiếng trong giới Rich kid Việt Nam nhưng có cuộc sống rất kín đáo, ít khi lộ diện trước truyền thông.

Anh Sa là thiên kim cực nổi tiếng trong giới Rich kid Việt Nam

Anh Sa chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng mẹ trong một vài sự kiện nhưng lần nào ái nữ nhà Hoa hậu Giáng My cũng "gây sốt" vì nhan sắc như nữ thần. Được thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ là "Hoa hậu không tuổi" của showbiz Việt nên nhan sắc và thần thái của Anh Sa cũng mang hơi hướng ảnh hưởng từ Giáng My. Phong cách thời trang của thiên kim tiểu thư này cũng thanh lịch, sang trọng như mẹ của mình.

Từ gương mặt, thần thái, phong cách thời trang của cô nàng đều hao hao mẹ ruột Giáng My

Thùy My - Con gái diễn viên Diễm My 6X

Hà Thùy My là con gái lớn nhà "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6X và ông xã doanh nhân. Nếu như em gái Quế My giống bố thì Thùy My lại thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Hà Thùy My nhiều lần được nhận xét là bản sao thời trẻ của Diễm My 6X. Cô nàng sở hữu gương mặt với đường nét đậm chất Á Đông, thần thái sang trọng, quý phái. Mỗi lần hai mẹ con Diễm My - Thùy My đứng chung khung hình là công chúng lại phải trầm trồ vì sự giống nhau và thần thái.

Sinh ra trong gia đình giàu có nên Thùy My cũng mang phong cách thời trang rất sang chảnh, sành điệu. Cô có thành tích học tập đáng nể và có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.