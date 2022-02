Đàm Vĩnh Hưng thông báo hủy show diễn với Lệ Quyên ở Đà Lạt ngày 5/3, lý do cụ thể là gì mà phải xin lỗi nữ ca sĩ?

Đàm Vĩnh Hưng vừa thông báo không tham gia đêm diễn ở Đà Lạt ngày 5/3 với Lệ Quyên vì lý do khá bất ngờ.

Theo đó, từ khoảng 1 tuần trước, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ góp mặt ở chương trình The Show diễn ra tại Đà Lạt của Lệ Quyên. Trong chương trình này, Đàm Vĩnh Hưng tham gia với tư cách khách mời đặc biệt. Tuy nhiên, đến lúc làm việc với đạo diễn chương trình thì Đàm Vĩnh Hưng lại thay đổi ý định.

Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên.

Nam ca sĩ chia sẻ trên Fanpage chính thức rằng: "Trước đó, Hưng có share về chương trình và sự xuất hiện của mình tại Đà Lạt vào tháng 3/2022 trong đêm nhạc của cô em Lệ Quyên. Hưng cũng lên list bài hát, tính cách dựng bài hết trơn rồi nhưng khi lên làm việc với đạo diễn của show thì Hưng quyết định có một sự thay đổi lớn, hi vọng các fan của mình sẽ vui và chờ đón hơn nữa. Đó chính là Hưng cùng đạo diễn và Ekip The Show ấp ủ làm luôn một đêm diễn riêng cho Hưng tại Dinh Thống Nhất vào tháng 5/2022".

Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi Lệ Quyên vì không thể cùng cô tham gia show diễn tại Đà Lạt.

"Hưng muốn sự xuất hiện của Hưng phải thật chỉn chu, đặc biệt và không phụ sự mong đợi của những người yêu thương mình nên Hưng sẽ tung hoành trong show riêng của mình nha. Do đó Hưng xin cáo lỗi với khán giả vì không xuất hiện tại The Show ở Đà Lạt 5/3 sắp tới. Sorry bé Lệ Quyên nhiều vì không xuất hiện trong show của em, anh em mình hò hẹn nhau dịp khác nhé", Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên đã có buổi diễn chung tại phòng trà Không Tên vào tối 14/2. Bất chấp việc Đàm Vĩnh Hưng vướng vào hàng tá lùm xùm liên quan đến nữ CEO đại gia, Lệ Quyên vẫn giữ mối quan hệ tốt và là cô em thân thiết của nam ca sĩ.

