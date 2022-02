Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh khán giả cho tiền USD tính bằng cọc, đáp trả căng đét tin đồn bị hủy show ở Mỹ

Tối 7/2, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chia sẻ hình ảnh đi diễn ở Mỹ và nhận lộc đầu năm. Theo đó, nam ca sĩ đăng mấy xấp tiền USD với giá trị lớn, đồng thời bày tỏ rằng:

"Đầu năm quyết định đổi hướng xuất hành sang Mỹ thử 1 lần xem sao. U là trời. Hú hồn, chới với, ngộp thở trong biển yêu thương của anh chị em bạn bè, khán giả và fan thân yêu tại miền Nam Cali luôn. Xin trân trọng cám ơn mọi người nhiều lắm".

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ: "Về nhà mở ra xem thì u là trời thiệt luôn á. Kiểu này chắc năm nào cũng phải xuất hành hướng này quá. Đa tạ mọi người đã đến đông kín như vậy nha. Hưng hãnh diện vô cùng. I really appreciate that. Thank you so so much my friends, my fans! Love you all".

Bên dưới bài đăng này, khán giả rần rần trào vào chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đối mặt với hàng tá rắc rối liên quan đến nữ CEO đại gia. Thậm chí, trước khi đi Mỹ hát, Đàm Vĩnh Hưng còn bị đồn là đã bị bầu show hủy lịch vì có quá nhiều lùm xùm, thị phi.

Đàm Vĩnh Hưng khoe lộc tiền đầu năm nhận được từ khán giả khi đến Mỹ diễn.

Cụ thể, vào tối mồng 1 Tết, nữ CEO đại gia mua 80 vé xem Đàm Vĩnh Hưng hát tại phòng trà Đồng Dao. Sau đó, nhiều người cũng kéo đến phòng trà Đồng Dao và tạo nên đám đông huyên náo.

Sang mồng 3, mồng 4 Tết, nữ CEO tiếp tục tung hỏa mù chuyện đi xem Đàm Vĩnh Hưng hát ở nhiều tụ điểm khác nhau nhưng cuối cùng lại "quay xe" không đến. Vì nữ CEO đại gia mà Đàm Vĩnh Hưng nhận khá nhiều phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội.

