Đàm Tùng Vận mặc quần ống loe ra mắt phim mới, nhan sắc xinh đẹp nhưng netizen vẫn bóc phốt kéo chân quá đà

Đàm Tùng Vận vừa tham gia hội nghị chiêu thương do Youku tổ chức để quảng bá cho dự án mới mang tên Xin gọi tôi là tổng giám.

Xuất hiện trong buổi họp báo, Đàm Tùng Vận mặc trang phục trắng đen đối lập với điểm nhấn là chiếc quần ống loe. Netizen nhận xét rằng Đàm Tùng Vận quả thực rất xinh đẹp, nhan sắc của cô tạo cho khán giả cảm giác dễ chịu, hiền hòa chứ không phải kiểu sắc sảo, mặn mà. Chính vì điều đó nên Đàm Tùng Vận cực kỳ hợp với kiểu vai nữ chính hiền lành, chính trực. Các vai thông minh, nhí nhảnh cũng là 1 lựa chọn thích hợp với ngoại hình mà Đàm Tùng Vận sở hữu.

Poster quảng bá đầu tiên của Xin gọi tôi là tổng giám do phía Youku tung ra.

Tuy nhiên, vì sử dụng hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh quá đà nên Đàm Tùng Vận tạo ấn tượng "sai sai". Đôi chân của cô đã được kéo dài quá đáng dù ngoài đời thực, Đàm Tùng Vận thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, nấm lùn ở CBiz. Netizen cho rằng Đàm Tùng Vận không cần kéo chân vì khán giả đã quen với hình ảnh lùn một mẩu của cô. Bởi lẽ, khi đứng cạnh bất cứ đồng nghiệp nào, dù là nam hay nữ thì Đàm Tùng Vận cũng lộ rõ khoảng cách chiều cao.

Đàm Tùng Vận bị chê hack dáng kéo chân quá đà trong bức ảnh này.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn...

Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own đã quay hình từ ngày 21/3, thời gian làm việc dự kiến là 120 ngày. Phim thuộc thể loại tình cảm đô thị, do Diêu Đình Đình làm đạo diễn.