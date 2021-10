Đàm Tùng Vận mặc áo cưới đỏ rực, làm vợ Chung Hán Lương trong Cẩm tâm tựa ngọc chưa xinh đẹp bằng lúc này

Netizen đang chia sẻ lại những hình ảnh Đàm Tùng Vận làm cô dâu trong các phim cổ trang. Nữ diễn viên mặc áo cưới đỏ rực, ngồi bên giường chờ tân lang vào động phòng.

Với loạt ảnh đầu tiên, Đàm Tùng Vận búi tóc có phần già dặn, đây là tạo hình khi Đàm Tùng Vận đóng phim Cẩm tâm tựa ngọc cùng Chung Hán Lương. Trong phim, cô hóa thân thành La Thập Nhất Nương - thứ nữ dòng họ La. Vì quyền lợi của gia đình, La Thập Nhất Nương buộc phải gả cho Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương).

Đàm Tùng Vận trong tạo hình cô dâu cổ trang.

Ban đầu, La Thập Nhất Nương - Từ Lệnh Nghi không có cảm tình với nhau nhưng nhờ tiếp xúc lâu ngày, cả 2 dần nảy sinh mối quan hệ yêu đương nồng cháy. Cảnh đám cưới này xuất hiện ở đầu phim, khi mà La Thập Nhất Nương lấy chồng trong tình trạng hoang mang, lo lắng. Thực chất, La Thập Nhất Nương đã che giấu lý do thực sự vì sao chấp nhận lấy Từ Lệnh Nghi. Nguyên nhân là vì La Thập Nhất Nương nghi ngờ 1 người trong gia đình họ Từ có liên quan đến cái chết của mẹ ruột.

Tuy nhiên, cảnh đám cưới trong Cẩm tâm tựa ngọc vẫn chưa là gì so với cảnh đám cưới ở phim Cẩm y chi hạ. Nhiều người khen ngợi đây chính là cảnh cưới hỏi đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1991, thuộc hàng Tiểu Hoa Đán 9X. Đàm Tùng Vận nhờ các phim Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc mà nổi tiếng. Diễn xuất của cô được đánh giá dễ chịu. Tính cách cũng không bị phàn nàn gì, tuy không nổi trội hẳn song ở Đàm Tùng Vận lại có sự chắc chắn, điềm tĩnh.

Đàm Tùng Vận trong phim Cẩm y chi hạ.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận đang bận rộn với lịch quay hình cho phim mới mang tên Xin gọi tôi là tổng giám - Master Of My Own.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.