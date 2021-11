Đàm Tùng Vận mặc áo cổ khoét sâu, mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc đẹp mê mẩn nhưng nhìn kỹ lại lộ khuyết điểm vòng một

Netizen đang chia sẻ lại đoạn clip Đàm Tùng Vận mặc đầm dạ hội nhún nhảy theo nhạc. Đoạn clip này được quay khi Đàm Tùng Vận tham gia Đêm hội Tinh động Douyin. Trong sự kiện, Đàm Tùng Vận được vinh danh ở hạng mục Diễn viên biểu hiện tốt của năm. Cùng nhận giải thưởng này với Đàm Tùng Vận còn có mỹ nam Bạch Kính Đình.

Đàm Tùng Vận diện chiếc đầm dạ hội màu trắng có phần cổ khoét khá sâu. Nữ diễn viên Cẩm tâm tựa ngọc gây bất ngờ khi mặc váy áo sexy, bởi từ trước đến nay Đàm Tùng Vận đi theo phong cách trẻ trung, nhí nhảnh, hiếm khi nào xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm.

Đàm Tùng Vận mặc váy sexy hết nấc nhưng lại bị soi ra chuyện ngực quá lép.

Tuy nhiên, dù đã mặc váy áo khoét sâu cổ "hết nấc" thì Đàm Tùng Vận vẫn bị soi ra ngực gần như mất hút. Mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc thực sự là không có vòng một đẩy đà lắm đâu. Đây cũng là khuyết điểm khó lòng che giấu của Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1991, thuộc hàng Tiểu Hoa Đán 9X. Đàm Tùng Vận nhờ các phim Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc mà nổi tiếng. Diễn xuất của cô được đánh giá dễ chịu. Tính cách cũng không bị phàn nàn gì, tuy không nổi trội hẳn song ở Đàm Tùng Vận lại có sự chắc chắn, điềm tĩnh.

Đàm Tùng Vận xinh đẹp trên sân khấu.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận vừa hoàn thành các cảnh quay cho phim mới mang tên Xin gọi tôi là tổng giám.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.