Đàm Tùng Vận lộ ảnh đi show cùng Hà Cảnh, mặc váy ngắn cực xinh nhưng eo thon nhỏ xíu, chân gầy gò tong teo

Ekip sản xuất chương trình truyền hình Xin chào thứ Bảy vừa tung loạt ảnh nhá hàng cho sự góp mặt của Đàm Tùng Vận.

Xuất hiện trong show, Đàm Tùng Vận diện trang phục theo phong cách hoài cổ, đứng cạnh MC đình đám Hà Cảnh. Đáng chú ý nhất là phân đoạn Đàm Tùng Vận mặc chiếc váy như sườn xám cách tân và ca hát, nhảy múa cùng vũ đoàn. Cách trang điểm, làm tóc giúp Đàm Tùng Vận trở nên nổi bật.

Tuy nhiên, cũng từ loạt ảnh do ekip sản xuất Xin chào thứ Bảy tung ra, khán giả có phần lo lắng vì Đàm Tùng Vận gầy gò quá. Chiếc váy đen ôm sát khiến nữ diễn viên lộ vòng eo nhỏ xíu, vòng một phẳng lỳ và đôi chân gầy gò tong teo.

Netizen nhận xét rằng có thể vì lịch trình làm việc quá dày đặc, cuộc sống riêng tư lại gặp nhiều biến cố nên Đàm Tùng Vận mới ngày một gầy gò hơn. Thực tế là chỉ trong vòng 1 năm qua, Đàm Tùng Vận đã hoàn tất việc ghi hình cho 2 bộ phim là Hướng gió mà đi và Xin gọi tôi là tổng giám. Trong đó, phim Xin gọi tôi là tổng giám nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt trong năm 2022.

Đàm Tùng Vận lộ eo thon nhỏ xíu, chân gầy gò tong teo.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

