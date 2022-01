Đàm Tùng Vận lộ ảnh cận mặt đẹp rực rỡ, mắt to da mịn như em bé nhưng nhìn kỹ thấy rõ khuyết điểm quá lùn

Studio của Đàm Tùng Vận vừa đăng tải đoạn clip nữ diễn viên Cẩm tâm tựa ngọc hát bài New boy trong chương trình Xuân Vãn (bản chiếu mạng) của CCTV. Xuất hiện trên sân khấu, nữ diễn viên diện trang phục kín đáo với áo liền quần màu xanh lá.

Đàm Tùng Vận buộc tóc sau gáy và trang điểm khá nổi bật. Trong những góc quay cận mặt, Đàm Tùng Vận để lộ đường nét thanh tú với mắt tó, da trắng mịn nõn nà như em bé. Tuy nhiên, khi máy quay hướng đến góc rộng, Đàm Tùng Vận để lộ khuyết điểm thân hình không được đẹp cho lắm.

Đàm Tùng Vận có chiều cao khá khiêm tốn, lưng ngắn và chân cũng ngắn. Đôi chân của cô nàng lại có phần hơi to nên khi diện áo liền quần và bốt cao cổ, khuyết điểm này lại lộ rõ mồn một. Đây không phải lần đầu tiên Đàm Tùng Vận bị bóc mẽ chiều cao, trước đó, khi đóng Cẩm tâm tựa ngọc, Đàm Tùng Vận đã nhiều lần bị soi ra là quá thấp bé so với đồng nghiệp Chung Hán Lương.

Đàm Tùng Vận xinh đẹp nhưng vóc dáng có phần hơi thấp bé nhẹ cân.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận có dự án phim đóng cùng Lâm Canh Tân là Xin gọi tôi là tổng giám sắp được phát sóng.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

