Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân đóng máy phim mới, nhà gái vẫn rất xinh đẹp nhưng tạo hình hơi dừ

Sau mấy tháng ghi hình, cuối cùng bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám do Lâm Canh Tân - Đàm Tùng Vận đóng chính cũng khép lại. Trên Weibo cá nhân, các diễn viên lần lượt chia sẻ hình ảnh làm thủ tục nhận hoa sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng.

Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận ăn mặc khá đơn giản, để lộ gương mặt xinh xắn. Tuy nhiên, vì đóng vai thư ký nên Đàm Tùng Vận có tạo hình khá đơn giản, trông có vẻ già dặn hơn những tạo hình trong các bộ phim trước đó. Netizen nhận xét rằng Đàm Tùng Vận vốn có gương mặt tròn, đường nét lại theo kiểu dễ thương chứ không sắc sảo nên khi mặc trang phục "có phần đứng tuổi" thì trông cô già hơn rất nhiều.

Xin gọi tôi là tổng giám hiện đã hoàn thành toàn bộ cảnh quay.

Cùng thời điểm này, ekip sản xuất Thời đại mới của chúng ta cũng tung ra hình ảnh Đàm Tùng Vận trong dáng vẻ "tiên nữ đồng quê". Đàm Tùng Vận mặc trang phục theo phong cách cổ, trang điểm nhẹ nhàng. Đúng là với hình ảnh "tiên nữ đồng quê này", Đàm Tùng Vận trông xinh xắn hơn hẳn.

Đàm Tùng Vận trong phim Thời đại mới của chúng ta.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.