Đàm Tùng Vận hóa gái Nhật cực xinh đẹp, lộ vóc người thấp bé, còn đôi chân thì gầy tong teo thế nào?

Đàm Tùng Vận vừa tham gia chương trình truyền hình Vương bài đối Vương bài và xuất hiện với tạo hình gái Nhật cực xinh đẹp.

Trong chương trình, Đàm Tùng Vận có tiết mục nhảy cực bắt mắt. Nữ diễn viên của Cẩm tâm tựa ngọc mặc váy ngắn, để tóc như các Geisha Nhật Bản rồi múa khá tự tin. Dù rất xinh đẹp nhưng Đàm Tùng Vận vẫn lộ vóc dáng gầy gò, thấp bé. Vì diện váy ngắn nên đôi chân gầy gò của Đàm Tùng Vận cũng xuất hiện trước ống kính.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1991, thuộc hàng Tiểu Hoa Đán 9X. Đàm Tùng Vận nhờ các phim Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc mà nổi tiếng. Diễn xuất của cô được đánh giá dễ chịu. Tính cách cũng không bị phàn nàn gì, tuy không nổi trội hẳn song ở Đàm Tùng Vận lại có sự chắc chắn, điềm tĩnh.

Đàm Tùng Vận xinh đẹp trong tạo hình gái Nhật.

Hiện tại, phim Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own đã hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát sóng. Nhiều khả năng Xin gọi tôi là tổng giám sẽ ra mắt khán giả vào giữa tháng 3/2022.

Phim Xin gọi tôi là tổng giám của Đàm Tùng Vận nhiều khả năng lên sóng vào tháng 3 này.

Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Nhiều khả năng Xin gọi tôi là tổng giám chính là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau bộ phim gây tiếng vang Cẩm tâm tựa ngọc. Tuy nhiên, netizen vẫn hơi lo ngại 1 chút, bởi mỹ nam đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận ở tác phẩm này - Lâm Canh Tân lại không có diễn xuất thuyết phục khán giả.

https://afamily.vn/dam-tung-van-hoa-gai-nhat-cuc-xinh-dep-lo-voc-nguoi-thap-be-con-doi-chan-thi-gay-tong-teo-the-nao-20220307222338592.chn