Đàm Tùng Vận đi nhận đề cử Bạch Ngọc Lan, mặt thì cực đẹp nhưng ăn mặc kiểu gì mà vừa quê vừa già?

Tối 9/6, ban tổ chức lễ trao giải thưởng Bạch Ngọc Lan đã tổ chức đêm tiệc nhận đề cử cho các nghệ sĩ tham gia chương trình năm nay. Xuất hiện tại buổi lễ, Đàm Tùng Vận thu hút nhiều sự quan tâm.

Cô nhận được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cùng tranh giải với Đàm Tùng Vận còn có Đồng Dao (30 chưa phải là hết), Diêm Ni (Trang Đài), Nhiệt Y Trát (Sơn Hải Tình). Khi ban tổ chức Bạch Ngọc Lan mới công bố danh sách đề cử, Đàm Tùng Vận đã nhận về hàng tá chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng cô không xứng cạnh tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Đồng Dao và Diêm Ni, Sơn Hải Tình.

Đàm Tùng Vận chìm nghỉm khi đứng cạnh Đồng Dao. Bộ trang phục vừa quê vừa già khiến nữ diễn viên trông kém sắc hơn thường ngày.

Góp mặt trong đêm tiệc nhận đề cử Bạch Ngọc Lan, Đàm Tùng Vận ăn diện sang trọng. Nhìn nửa trên thì quả thật là Đàm Tùng Vận rất xinh. Đường nét trên gương mặt ngôi sao Cẩm tâm tựa ngọc gợi lên nét trẻ con, trong sáng, rất dễ chiếm thiện cảm từ người qua đường. Tuy nhiên, nhìn xuống trang phục bên dưới thì thấy có gì đó sai sai.

Trang phục dạng quần liền áo này không quá nổi bật, lại còn tạo nét hơi cứng. Đàm Tùng Vận vốn thấp bé nhẹ cân, chân lại ngắn nên mặc kiểu trang phục này trông có phần hơi dìm dáng. Khi đứng cạnh các nữ diễn viên khác, Đàm Tùng Vận hoàn toàn bị "dìm hàng". Netizen nhận xét rằng giữa cả tá diễn viên, chỉ thấy Đồng Dao nổi bật, còn Đàm Tùng Vận thì quá bình thường.

Đàm Tùng Vận được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận vẫn đang bận rộn quay phim mới mang tên Xin gọi tôi là tổng giám. Trong Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi.

Hiện tại cô đang bận rộn với dự án phim mới đóng cùng Lâm Canh Tân.

Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.