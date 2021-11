Đầm "thách thức hôn nhân" Công nương Diana vẫn chưa tréo ngoe bằng màn cười nói "giả lả" của 2 người đẹp này

Từ Công nương Diana, Nicole Kidman, đến Jennifer Lawrence hay giờ là đại sứ Dior Anya Taylor Joy, dù ở thời đại nào, những người phụ nữ mặc váy Dior đã để lại những khoảnh khắc kinh điển trong lịch sử phát triển của Dior suốt 70 năm qua.

Anya Taylor Joy: Nàng đại sứ làm khuynh đảo làng điện ảnh và thời trang

Trong 2 năm trở lại đây, Anya Taylor Joy trở thành kiều nữ làm rung chuyển loạt thảm đỏ LHP danh tiếng đến cả show diễn đình đám nhất hành tinh. Anya Taylor thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế của Dior, cô diện đầm Dior đẹp đến mức danh hiệu "đại sứ Dior toàn cầu" như được trải thảm hồng trước mắt. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, 25/10 vừa qua, Dior xác nhận rằng Anya Taylor Joy sẽ trở thành đại sứ toàn cầu của hãng cho hai hạng mục thời trang và mỹ phẩm.

Anya Taylor Joy và bộ đầm xanh Dior tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021

Nét đẹp của Anya Taylor thừa hưởng sự quyến rũ của các ngôi sao Hollywood cùng khí chất cổ điển của riêng mình. Thảm đỏ của Quả Cầu Vàng 2021 chứng kiến sự xuất hiện kinh diễm nhất từ trước đến giờ của Anya Taylor cũng như của các đại sứ Dior trong lịch sử. Khoảnh khắc cô khoác lên người bộ đầm xanh của Dior, làn da trắng sứ như phát sáng, nhan sắc mong manh kiêu sa của Anya càng thăng hoa hơn bội phần.

Elle Fanning trên thảm đỏ LHP Cannes 2019: Khi Dior thể hiện sự "nữ quyền" trong thiết kế

Elle Fanning xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 trong bộ đầm Dior được Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri thiết kế riêng cho mình. Là nữ giám đốc sáng tạo đầu tiên trong lịch sử 70 năm của Dior, Maria Grazia Chiuri dùng chính sự "nữ quyền" của phụ nữ làm khái niệm chủ đạo đằng sau mỗi thiết kế.

Bộ cánh mà Elle Fanning mặc hay tất cả những gì cô thể hiện trên thảm đỏ Cannes 2019 trọn vẹn toàn bộ ý tưởng mà NTK gửi gắm, sự cổ điển phá cách của phụ nữ sau Thế chiến thứ 2 đan xen nét hiện đại đương thời. Giữa hàng loạt ngôi sao khoe thân phản cảm, lố lăng, thì sự sang trọng và định hình phong cách quý phái rõ nét của Elle chính là làn gió mát lành trên thảm đỏ năm ấy.

Jennifer Lawrence trên thảm đỏ LHP Oscar 2013: Cú ngã "trời giáng" khiến hàng triệu người thót tim

Độ đầm cúp ngực Dior được Jennifer Lawrence diện tại lễ trao giải Oscar 2013 này có lẽ là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại Lễ trao giải Oscar trong những năm gần đây.

Bộ đầm của Jennifer Lawrence được đánh giá là "hoàn hảo" nhờ màu sắc tươi sáng và chi tiết cắt cúp làm tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của minh tinh "The Hunger Games". Bộ đầm dài đến mức cô phải cắt bớt đi nhưng vẫn gây khó khăn khi di chuyển lên sân khấu.

Vì vậy mà Jennifer Lawrence đã vấp ngã ngay khi bước lên sân khấu nhận giải. Một cú ngã thật sự nguy hiểm bởi trước mặt cô là những bậc thang sắt đá, và cô có thể bị thương nặng nếu chẳng may va chạm mạnh. Chính cú ngã trời giáng của Jennifer Lawrence đã làm nên khoảnh khắc khó quên nhất lịch sử của Dior.

Nicole Kidman trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 1997 khi còn mặn nồng với tài tử Tom Cruise

Thời điểm đó, ngoài danh xưng là vợ của tài tử Tom Cruise thì Nicole Kidman là một kiều nữ chưa thực sự nổi danh như bây giờ. Bộ đầm Dior của NTK John Galliano sau khi được khoác lên người Nicole Kidman đã nhận được sự chú ý chưa từng có, thậm chí ngay cả tài tử Tom Cruise cũng trở nên lu mờ khi đứng cạnh cô.

Sự xuất hiện của Nicole Kidman trong bộ đầm xanh lá mạ mô phỏng thiết kế sườn xám của Trung Quốc đã thay đổi quy tắc bất thành văn về trang phục sự thảm đỏ thời điểm đó. Ngay cả Nicole Kidman cũng không chắc liệu công chúng có chấp nhận những bộ trang phục có thiết kế độc lạ như vậy hay không; nhưng tất cả sự lo lắng của cô đều bị dập tắt khi bộ đầm trở thành dấu mốc, tạo tiếng vang toàn cầu ngay sau khi xuất hiện tại Oscar 1997.

Công nương Diana tại Met Gala 1996: Bộ đầm hai dây "thách thức" hậu ly hôn

Met Gala 1996 diễn ra sau khi Công nương Diana và Thái tử Charles đã hoàn tất thủ tục ly hôn, vậy nên bà đã can đảm thử nghiệm những bộ cánh táo bạo, sexy - những thiết kế mà trước đây bà chưa bao giờ dám mặc. Thật sự mà nói, chưa có một nhân vật Hoàng gia nào táo bạo thế này khi tới dự một sự kiện quốc tế.

Công nương Diana khoe dáng gợi cảm trong bộ đầm slip dress màu xanh tím than đến từ nhà mốt Dior danh tiếng, trên tay bà là một thiết kế Lady Dior xuyệt tông; đối lập hoàn toàn với phong cách Hoàng gia từ trước đến giờ. Vốn là người có phong cách thanh tao, sang trọng nên từng chi tiết trang phục của Công nương Diana đều khiến công chúng phải trầm trồ dù tất cả đều không quá nổi loạn, phá cách.

Elizabeth Taylor và Gina Lollobrigida năm 1961: Khi thiết kế Dior "thật - giả" đối đầu

Khoảnh khắc bão tố nhất lịch sử Dior chính là tại LHP Quốc tế Moscow khi đại minh tinh Elizabeth Taylor và diễn viên người Ý Jenna.Gina Lollobrigida diện hai bộ đầm giống hệt nhau, nhưng chỉ có một thiết kế đúng chuẩn Dior.

Một khoảnh khắc "bằng mặt và không bằng lòng", dù hai kiều nữ cười nói vui vẻ với nhau nhưng không thể giấu nổi sự ngượng ngùng hay ánh nhìn dò xét trên gương mặt của hai người. Truyền thông thế giới phải dậy sóng ngay khoảnh khắc "đối đầu" lịch sử của hai minh tinh điện ảnh này.

Đã có tới 3 giả thiết đặt ra:

1- Yves Saint Laurent (khi đó còn làm việc tại Dior) đã kiếm rất nhiều tiền từ thiết kế độc quyền và bí mật bán 2 bộ đầm giống nhau cho cả hai nữ diễn viên.

2. Lollobrigida bí mật mua bản mẫu từ các thợ may của Yves Saint Laurent và đặt may chiếc váy y hệt ở một xưởng may khác. Vì chỉ có thể xác minh bộ đầm của Elizabeth Taylor là Dior "chính hãng" còn của Lollobrigida thì không.

3. Người thiết kế đã cố tình gửi 2 bộ váy giống nhau, nhằm mục đích PR. Vì vậy mà báo giới đổ dồn về sự bối rối của 2 minh tinh tại Moscow và cái tên Yves Saint Laurent được lan truyền toàn cầu.

Không biết giải thiết nào là đúng, nhưng cùng năm 1961, Yves Saint Laurent rời nhà thời trang Christian Dior và tạo ra thương hiệu của riêng mình.

Nguồn: Harpersbazaar, Tadviser