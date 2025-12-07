Fanpage aFamily

Đâm người tử vong giữa đường ở TPHCM chỉ vì cự cãi khi xin đá lạnh uống nước

Nghe vợ kể về việc ông M. hay xin đá lạnh uống nước, người chồng cự cãi rồi đâm ông này tử vong.

Chỉ vài giờ sau khi án mạng xảy ra, Công an phường Phước Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ ông V.A.T - 43 tuổi, ngụ TPHCM. 

Ông T. là nghi phạm đâm ông N.N.M, 41 tuổi, tử vong trên đường 339, phường Phước Long vào chiều 6-12.

Mâu thuẫn xin đá lạnh dẫn đến cái chết đau lòng ở TP HCM - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ án mạng được xác định xuất phát từ việc ông M. đến xin vợ ông T. (bán nước giải khát) đá lạnh để bỏ vào bình nước mang theo. Song, vợ ông T. từ chối do ông M. hay đến xin đá lạnh.

Hai bên sau đó xảy ra cãi vả và vợ ông T. về nói với chồng. Một lúc sau, ông T. đến nói chuyện với ông M. thì tiếp tục cự cãi, rồi ông T. dùng dao đâm ông M. tử vong.

Trước đó, lúc hơn 17 giờ ngày 6-12, người dân sống trên đường 339 nghe tiếng kêu cứu. 

Khi họ chạy đến thì thấy ông M. đã nằm bất động dưới đất, nhiều vệt máu bên cạnh.

Dù được người dân đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng do bị mất nhiều máu nên ông M. đã tử vong.

Theo Người Lao Động Copy link 12/06/2025 22:10 (GMT +7)
