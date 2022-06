Đám cưới hoàn hảo đến từng chi tiết: Chỉn chu, tinh tế nhưng cũng thật nhiều nước mắt!

Đám cưới hoàn hảo là một đám cưới tinh tế, để lại ấn tượng sâu đậm với cả cô dâu chú rể lẫn bạn bè của họ.



Một cô dâu chia sẻ về hôn lễ của mình. Cô tâm sự rằng bạn bè đã khen đám cưới này hoàn hảo. Với cô, điều hoàn hảo nhất chính là những cảm xúc được mọi người thể hiện trong đó.

Cô cũng chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Thiết kế thiệp cưới

Trước khi gửi giấy mời, cô dâu đã thiết kế một phiên bản điện tử của thiệp cưới.

Sau đó mới đến phần làm thiệp giấy. Thiệp của họ được làm trang trọng gồm phong bì giấy sulfat trong suốt, thẻ chính hình dọc và thẻ phụ ngang. Nội dung cũng được cô dâu chú rể tự tay làm.

Họ muốn làm đám cưới nhỏ nên chuẩn bị 100 thiệp, trong thiệp có đặt 2 lá bạch đàn với ý nghĩa tình yêu và quà tặng. Hi vọng những người thân bạn bè khi nhận được thiệp có thể cảm nhận được sự ấm cúng và khác biệt của đám cưới này.

Lựa chọn hoa, cân nhắc kỹ về cách trang trí địa điểm

Về phong cách trang trí, họ lựa chọn những thứ đời thường nhất.

Chiếc xe đạp cùng chú rể vượt hàng nghìn km lên cao nguyên được chuyển đến. Trên đó có treo nhiều bức ảnh về các cuộc thi đua xe đạp của chú rể. Điều này cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa và những đồng đội của anh thì dễ dàng bị xúc động.

Đối vớ họ, đây là khoảng thời gian gắn bó với đam mê. Có thể bây giờ vì công việc và nhiều lí do nên sự nổi loạn của tuổi trẻ không còn nữa nhưng nó đã tạo nên một chú rể hoàn hảo trong mắt cô dâu.

Đối với việc cắm hoa, sau khi trao đổi kỹ lưỡng với bên cung cấp hoa tươi, họ lựa chọn hoa hồng ngoại Austin và hoa hồng lưu ly. Lá cắm chung là lá bạch đàn nhập khẩu tròn. Bối cảnh của buổi lễ làm bật lên chủ đề: "You are the apple of my eye".

Để không làm gián đoạn cảm giác tổng thể và tự nhiên, những chiếc lá, sợi trắng hay dòng chữ rơi tự nhiên từ trên xuống của sảnh lễ được bố trí đặc biệt.

Ngoài ra, chú rể còn mang một chiếc vali đã cùng anh đi xuyên Đại Tây dương đến và đặt cùng xe đạp.

Vài ngày trước đám cưới, họ đã dành thời gian ngồi lại và chọn ra nhiều bức ảnh mà họ muốn chia sẻ với khách mời. Các cuộc đua chú rể tham gia, các cao nguyên anh đặt chân đến, ảnh của ông bà, ảnh cưới… để treo lên tạo không khí.

Sắp xếp chỗ ngồi và tỉ mỉ với chi tiết nhỏ

Vì làm đám cưới nhỏ nên cô dâu chú rể đến chú trọng các chi tiết.

Trước đám cưới, hai vợ chồng đã sắp xếp chỗ ngồi cho các vị khách. Họ xếp thành 10 bàn tiệc, viết tên và chỗ ngồi của từng khách lên chỗ.

Thẻ bàn cũng được ghép từ hai bức ảnh. Một là của cô dâu chú rể, hai là của ông bà họ vừa mới kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Hai vợ chồng hi vọng sẽ có được hôn nhân viên mãn như ông bà.

Ngoài ra, mỗi vị khách còn được chuẩn bị một quả táo. Cắm trên quả táo là lá cờ nhỏ.

Khu vực ngồi của cô dâu chú rể được trang trí bằng các loại hoa họ yêu thích.

Cái nhìn đầu tiên của cô dâu chú rể

Chú rể đã lên sân thượng tầng 2 để chờ cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cô dâu. Khi mặc váy cưới bước lên, cô dâu cũng có nhiều nỗi niềm. Khi đến nơi, chú rể quay sang ôm lấy vợ mình, nước mắt lưng tròng nói: "Đây là lần chờ đợi lâu nhất của anh, tim đập thình thịch luôn rồi".

Làm lễ trên sân khấu

Trước khi lễ cưới diễn ra, cô dâu đã nhắc nhở MC đám cưới rằng mình sẽ là người nói lời thề vớ chú rể trước. Cả hai bên đã có một khoảng thời gian nhiều cảm xúc và cực kỳ cảm động.

Phù rể là một người bạn thân của chú rể đã đứng dậy phát biểu với những nhận xét đặc biệt. Anh ấy kể về thời gian trước khi chú rể gặp cô dâu, sự thay đổi khi cả hai có sự xuất hiện của nhau trong đời.

Ông của cô dâu cũng đứng lên phát biểu và khiến cho nhiều người rơi nước mắt vì xúc động quá.

Không khí bữa tiệc

Mọi chuyện thoải mái hơn rất nhiều khi bắt đầu nhập tiệc. Mọi người cùng nhau cụng ly, cùng chơi trò chơi trong hôn lễ.

Màn sau cuối chính là những trò thử thách của cô dâu chú rể khiến cho đám cưới có hàng loạt tiếng cười.

Điệu nhảy đầu tiên của cô dâu chú rể có ông bà dẫn dắt. Sau đó nhiều cặp đôi cũng hòa vào cuộc vui.

Có thể nói rằng, đám cưới này chỉn chu, tinh tế và mang đến thật nhiều cảm xúc!

https://afamily.vn/dam-cuoi-hoan-hao-den-tung-chi-tiet-chin-chu-tinh-te-nhung-cung-that-nhieu-nuoc-mat-20220606123215814.chn