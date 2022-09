Đâm chết người trong phòng trọ của bạn gái

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thành phố Thuận An điều tra, truy bắt nghi phạm đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (27 tuổi) cùng quen với chị N.K.S.

Công an điều tra vụ việc.

Khuya ngày 4/9, Tân tới phòng trọ của S. tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An chơi thì gặp Linh đang ở đây.

Lúc này, cả hai mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Tân dùng một vật nhọn đâm nhiều nhát vào người Linh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tân bỏ trốn khỏi hiện trường. Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng công an đang vận động người thân khuyên nghi phạm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.