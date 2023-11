Daikiosan DR-H và cuộc đua công nghệ tiết kiệm điện máy lọc nước

Mới đây, thương hiệu máy lọc nước Daikiosan đã "làm mưa làm gió" trên thị trường với dòng sản phẩm máy lọc nước DR H. Siêu phẩm lần này được nâng cấp hơn với hàng loạt tính năng nổi bật, trong đó có công nghệ tiết kiệm điện lên đến 80%.



Sản phẩm xanh, tiết kiệm tới 80% điện năng

Hiện nay, các sản phẩm máy lọc trên thị trường ứng dụng một số công nghệ làm nóng nước như: làm nóng nước bằng điện trở trong, làm nóng nước bằng điện trở ngoài… Trong đó, công nghệ làm nóng Điện trở đáy bình (Bottom Heating) là bộ phận thuộc phần điện của máy lọc nước DR H. Đây được xem là công nghệ làm nóng nước tốt hàng đầu hiện nay bởi sở hữu hàng loạt các tính năng ưu việt.

Công nghệ Bottom Heating cũng khắc phục được toàn bộ các yếu điểm so với các công nghệ làm nóng nước thường thấy trên thị trường.

Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm này còn ứng dụng thêm công nghệ ủ nhiệt siêu lâu (Styrofoam). Đây là một chất liệu được sử dụng rộng rãi để cách nhiệt và bảo vệ sản phẩm khỏi sự thay đổi nhiệt độ.

Có thể nhận thấy, việc ứng dụng công nghệ Ủ nhiệt Styrofoam vào máy lọc nước Daikiosan DR H đã tạo nên bước ngoặt mới cho thị trường máy lọc nước nhờ vào khả năng tăng thời gian giữ nhiệt lên đến gấp 4 lần so với máy lọc nước thông thường.

Chính sự kết hợp giữa 2 công nghệ Điện trở đáy bình và công nghệ Ủ nhiệt Styrofoa, máy lọc nước DR H có thể giúp người tiêu dùng tiết kiệm đến 80% điện năng so với các dòng máy lọc nước khác. Từ đó giúp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài chính, góp phần vào công cuộc xây dựng môi trường sống xanh.

Ngoài ra, các dòng máy có nước nóng của máy lọc nước Daikiosan DR H còn tích hợp đến 2 lớp bảo vệ là cảm biến điện và cảm biến nhiệt, luôn đảm bảo an toàn cho người dùng.

Với cơ chế ưu việt "Trong bảo vệ nhiệt - Ngoài bảo vệ điện", Daikiosan DR H có thể nói là sản phẩm hàng đầu trên chặng đua về công nghệ tiết kiệm điện trong ngành máy lọc nước.

Công nghệ MOFs siêu hấp thụ

Máy lọc nước DR H còn chinh phục người dùng nhờ ứng dụng công nghệ MOFs ưu việt. Công nghệ này có khả năng hấp thụ các chất độc hại như NH3 (amoni) và NH4 (amoniac),… các tác nhân gây ung thư, nhằm đảm bảo nguồn nước sạch và tốt cho sức khỏe người đùng.

Sản phẩm này còn làm sạch nước với bộ lõi nâng cấp, màng lọc RO - Công nghệ lọc tiên tiến kết hợp công nghệ siêu hấp thụ MOFs, hệ thống lõi nâng cấp có trong máy lọc nước DR H còn có khả năng nhân 2 kiềm tính, loại bỏ 100% nước có tính axit sau màng RO. Từ đó, mang đến nguồn nước giàu khoáng chất.

Các sản phẩm máy lọc Daikiosan DR H cũng được kiểm định chất lượng ngẫu nhiên trên từng lô sản phẩm bởi Viện Y tế Công cộng TP.HCM thuộc Bộ Y tế. Kết quả kiểm định cho thấy các sản phẩm đều đạt được Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia: QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử. Và nguồn nước đầu ra đạt QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai (uống trực tiếp).