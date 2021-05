Đại úy công an giải trình thế nào về việc đứng bấm điện thoại, để tài xế taxi một mình vật lộn với tên cướp trốn truy nã?

Liên quan vụ tài xế taxi quật ngã tên cướp tại đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội), tin từ VOV cho biết, Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật Cảnh cáo với đại úy Nguyễn Thanh Lâm, Công an xã Cự Khê, do thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ nghi phạm.

Đồng thời, Công an huyện Thanh Oai quyết định điều chuyển đại úy Lâm về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

Đại uý Lâm đứng gọi điện trong khi tài xế taxi bắt cướp.

Theo tường trình của đại úy Lâm, thời điểm xảy ra vụ việc anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cước công dân.

Khi nhìn thấy vụ giằng co, vật lộn và có đổ máu, đại úy Lâm dùng điện thoại để gọi chi viện từ Công an xã Cự Khê. Chỉ 4 phút sau khi gọi điện, lực lượng công an xã cùng với xe chuyên dụng đã tới hiện trường, dẫn giải đối tượng về trụ sở công an, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận định về tình huống này, Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho rằng: "Đồng chí này đáng nhẽ phải vừa điện thoại vừa hỗ trợ cùng người dân bắt cướp luôn, nhưng lại chỉ đứng gọi điện thoại chính vì thế nên bị kỷ luật cảnh cáo...".

Hình ảnh đại úy Nguyễn Thanh Lâm đứng gọi điện thoại trong khi tài xế taxi đang vật lộn với tên cướp - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người - Ảnh cắt từ clip

Về phần nạn nhân - chủ chiếc xe taxi là anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, Long Biên, Hà Nội), nhờ được cấp cứu kịp thời nên hiện anh đã dần bình phục. Chiều ngày 17/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh về tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại thời điểm nam tài xế taxi khống chế tên cướp. Trong clip dài 1 phút 30 giây, có thể thấy nam tài xế taxi mặc áo màu trắng dính đầy máu đang cố vật lộn, ghì đè tên cướp và liên tục hô: "Giúp em với".



Khoảnh khắc tài xế taxi bị đâm trọng thương, vật lộn với tên cướp giữa phố Hà Nội

Dù xung quanh rất nhiều người đứng xem nhưng chỉ có một người đàn ông đến giúp, còn lại đứng quay clip.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an nhưng đứng bấm điện thoại, mà không vào can ngăn vụ việc.

Chứng kiến việc này, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp khống chế tên cướp.

Qua xác minh, công an xác định clip trên là diễn biến của vụ án cướp tài sản taxi xảy ra tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và người mặc cảnh phục đứng bấm điện thoại là đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai).

Tại cơ quan công an, danh tính kẻ cướp được xác định là Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Sáu chính là kẻ bị Công an Thanh Hoá truy nã đặc biệt về tội "Giết người".