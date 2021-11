Đại uý công an chĩa súng vào nhân viên y tế: "Tôi chỉ doạ, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu"

Chiều tối 13/11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và lực lượng chức năng huyện Đức Trọng, sau khi ghi nhận báo cáo lại vụ việc xác nhận hành vi sai trái của cán bộ chiến sĩ, Công an huyện Lâm Hà và ban lãnh đạo Công an huyện trực tiếp xin lỗi Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Đức Trọng.

"Khẩu súng đồng chí Ngọ dùng là khẩu súng bắn đạn hơi cay được trang bị đi công tác đêm hôm đó. Do con nhỏ bị như thế thì mới sốt ruột, ức chế nên mất khả năng kiểm soát. Hiện Công an huyện Lâm Hà đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với đồng chí Ngọ, đồng thời củng cố hồ sơ chuyển báo cáo giám đốc Công an tỉnh xử lý nghiêm theo quy định" – Thượng tá, Nguyễn Văn Hoàng thông tin.

Cùng với đó, Đại úy Ngọ cũng đã viết bản tường trình liên quan đến vụ việc.

Thanh niên rút súng dọa 2 người phụ nữ vì bị nhắc đeo khẩu trang

Tờ Vietnamnet thông tin thêm, theo bản tường trình, khuya 11/11, Ngọ đang đi công tác, bất chợt nhận được tin con trai của mình (3 ngày tuổi) bị sặc sữa, có những biểu hiện khiến người mẹ trẻ rất hoảng hốt, lo lắng.

Ngọ vội chạy về đơn vị bàn giao tài liệu, hồ sơ, thay bộ quần áo công an rồi cùng bà ngoại, người nhà đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Lúc này, trời mưa lớn. Khi Ngọ vừa vào đến cổng chính, bảo vệ và nhân viên y tế hướng dẫn đi qua cổng số 2 và phải thực hiện khai báo y tế.

Khi vào bên trong bệnh viện, do vội nên quên đeo khẩu trang. Vì vậy, Ngọ bị nhân viên y tế nhắc nhở, yêu cầu phải đeo khẩu trang. Đại úy công an đã nổi nóng, rồi trở ra xe lấy súng đi vào chĩa thẳng vào nhân viên y tế, quát nạt họ.

Ngọ thừa nhận vì nóng giận, xót con, sốt ruột nên đã không tuân thủ yêu cầu 5K của phía bệnh viện và có thái độ không phải với cán bộ y tế.

Sau khi vụ việc xảy ra người này ra xe mang vào bộ sắc phục công an

"Tôi chỉ chĩa súng doạ, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ doạ, không có ý nghĩ làm khác hơn" - bản tường trình nêu.

Sau sự việc này xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã điện thoại xin lỗi bác sĩ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng.

Về phía Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, khám sàng lọc và hiện sức khoẻ của cháu bé đã ổn định.