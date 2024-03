"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

Từ ngày 22/03 đến 24/03, IVY moda tổ chức sự kiện ra mắt BST Xuân Hè mới mang tên The Flow với chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" tại Aeon Mall Hà Đông cùng nhiều chương trình hấp dẫn và trải nghiệm thú vị. BST mới tập trung vào chất liệu, phom dáng, tính ứng dụng của thời trang công sở, tái định nghĩa để đem đến giới mộ điệu các thiết kế đột phá, cộng hưởng cho vẻ đẹp tự tin, tự chủ của người phụ nữ hiện đại.



Sự kiện đã thu hút rất nhiều những quý cô xinh đẹp, những người yêu thích thời trang. Quý khách có cơ hội trải nghiệm nhiều chương trình hấp dẫn và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ tại sự kiện. Hàng loạt các hoạt động khám phá, sáng tạo, dẫn lối những rung cảm thông qua các "trạm" được thương hiệu trưng bày.



Các quý cô xinh đẹp thích thú với những sản phẩm trong BST xuân hè mới nhất của IVY moda. Ảnh IVY moda

Trải nghiệm các "Trạm" không gian thú vị tại sự kiện của IVY moda



Đến với sự kiện, trước tiên các quý cô sẽ được ghé qua "Trạm check in" để được phổ biến về các hoạt động có trong chương trình.

Trạm check in xinh xắn tràn ngập hoa tươi là khu vực mà quý cô nào cũng vô cùng yêu thích. Ảnh IVY moda

Tiếp theo, "Trạm thời trang" là không gian trưng bày những sản phẩm mới nhất trong BST xuân hè của IVY moda. Các cô nàng vô cùng thích thú khi được cảm nhận trực tiếp nguyên liệu từ những sản phẩm này và được các nhà mốt giới thiệu chi tiết về thành phần vải, sự kết hợp hoàn hảo giữa các chất liệu để tạo ra loại vải cao cấp nhất.



Thỏa sức điểm sắc phong cách cá nhân khi đến với "Trạm thiết kế", IVY moda chuẩn bị các mẫu trang phục nằm trong BST Xuân Hè 2024 THE FLOW mới nhất, các cô nàng có cơ hội tự do lựa chọn màu yêu thích và tô 1 mẫu trang phục tương ứng với phong cách của bản thân.

Trạm thiết tràn ngập màu sắc khi được các nàng xinh đẹp tô điểm phong cách. Ảnh IVY moda

Đặc biệt trong sự kiện lần này, IVY moda có sự góp mặt của đối tác đồng hành là thương hiệu cafe All Day Coffee, các quý cô khi tham gia sự kiện không chỉ được trải nghiệm những hoạt động thú vị, vừa khám phá những trang phục, xu hướng mùa mới lại vừa được thưởng thức cà phê miễn phí tại "Trạm cà phê" do All Day Coffee chuẩn bị.



Vừa khám phá các những trang phục, xu hướng mùa mới vừa thưởng thức cà phê thơm ngon tại sự kiện. Ảnh IVY moda

Ngoài ra, những quý cô xinh đẹp còn được tư vấn phong cách thời trang, tham gia thử thách mix match và diện những thiết kế mới nhất chưa lên kệ trong BST THE FLOW. Hơn thế nữa, các nàng còn được các chuyên gia từ thương hiệu MENARD VIETNAM soi da và tư vấn làm đẹp cũng như đưa ra những giải pháp thích hợp tại "Trạm soi da" vô cùng đặc biệt.



Trải nghiệm soi da đặc biệt và được lắng nghe tư vấn chăm sóc da chuyên sâu từ các chuyên gia Menard. Ảnh IVY moda

Quà tặng hấp dẫn không thể bỏ lỡ



Các hoạt động tại sự kiện ở Aeon Hà Đông giúp các quý cô yêu thời trang được trải nghiệm hàng loạt hoạt động ý nghĩa, được tận hưởng những khoảnh khắc yêu chiều bản thân. Bên cạnh đó, sự kiện còn có rất nhiều phần quà ý nghĩa khi khách hàng tham gia chương trình mini game thú vị và đầy sôi động.

Hàng trăm set quà độc quyền từ IVY moda x TikTok như túi thơm, túi tote sành điệu. Đặc biệt là vô số những món quà tặng từ Người Bạn Đồng Hành trân quý của IVY moda là MENARD VIETNAM và All Day Coffee đã được trao gửi tới khách hàng trong sự kiện.

Nhiều quà tặng hấp dẫn tại sự kiện … Ảnh IVY moda

