Đại sứ New Zealand thưởng thức táo và kiwi của đất nước mình ngay tại VinMart

Ngày 20/6/2020, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - bà Wendy Matthews đã đến tham quan và tham dự lễ hội Táo và Kiwi New Zealand trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ Táo và Kiwi nhập khẩu New Zealand".



"Tuần lễ Táo và Kiwi nhập khẩu New Zealand" là chương trình độc quyền và duy nhất do hệ thống siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam tổ chức. Đồng loạt 10 siêu thị VinMart lớn tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tổ chức chương trình "Tuần lễ Táo và Kiwi nhập khẩu New Zealand" từ ngày 19/6 - 28/6/2020. Sự kiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ giao thương giữa hai nước Việt Nam - New Zealand đồng thời giới thiệu các sản phẩm trái cây vốn đã thành đặc sản của đất nước xứ kiwi đến với người tiêu dùng Việt Nam như Táo Gala, Queen, Táo Prince, Táo Ruby Star, Braeburn, Fuji, Cherish, Kiwi Zespri…

Tại đây, bà Wendy Matthews đã đi tham quan Phòng Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm tại siêu thị VinMart Times City. VinMart & VinMart+ là hệ thống siêu thị đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư hệ thống phòng kiểm nghiệm công nghệ quốc tế, giúp kiểm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm đầu vào để cung cấp những sản phẩm an toàn nhất cho khách hàng.

VinMart/VinMart+ cũng đóng vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp nuôi trồng và sản xuất đến từ New Zealand trực tiếp mang những sản phẩm đã trở thành thương hiệu của mình giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam. Như Golden Bay Fruit Ltd với các sản phẩm táo Gala, Braeburn, Fuji, Ruby Star – loại táo độc quyền chỉ có bán tại VinMart, Cherish; New Zealand Apple Ltd với các sản phẩm táo Prince; Fresh Max Exports Ltd mang đến các sản phẩm táo Queen, Táo Xanh; Pink Lady Development với sản phẩm táo Pink Lady và Zespri International Limited với các sản phẩm kiwi Green, kiwi Sungold và kiwi Sungold Organic.

Được tổ chức dịp đầu hè, cũng như giai đoạn sau dịch Covid-19 người dân quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm tốt cho sức khoẻ, chương trình hứa hẹn đem tới cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm táo và kiwi thơm ngon, bổ dưỡng được VinMart/VinMart+ thu mua trực tiếp từ các nông trường trồng trọt nổi tiếng tại New Zealand. Những trái táo, kiwi cuống còn xanh tươi, kiểm nghiệm chất lượng gắt gao sẽ được VinMart và VinMart+ bán với giá ưu đãi từ 20% - 30%.

Các sản phẩm nhập khẩu cao cấp như Táo Braeburn chỉ có giá 39.000 đồng/kg, Táo Prince, Táo Royal Gala giá 49.000 đồng/kg, Táo Ruby Star giá 54.000 đồng/kg…

Ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc VinCommerce nhấn mạnh: "Tôi đã được biết đến New Zealand không chỉ nổi tiếng bởi hoa quả chất lượng mà người dân New Zealand cũng rất hiền hoà. Nhờ sự nỗ lực phối hợp nhiệt tình của Đại sứ quán New Zealand và VinCommerce, chúng tôi đã đem được những trái táo và kiwi New Zealand ngon, bổ đến với các khách hàng Việt Nam.

Tại sự kiện, bà Wendy Matthews cho biết: "Ngày 19/06/2020 là ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Trong vòng 45 năm qua, hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước đã phát triển ngày một lớn mạnh. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 13% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hoá nông sản và thực phẩm hoa quả là một trong những trụ cột hợp tác thương mại kinh tế giữa New Zealand và Việt Nam. Và hợp tác giữa VinMart, VinMart+ và Hiệp hội doanh nghiệp New Zealand ngày hôm nay là một trong những sự kiện quan trọng giúp đưa các loại táo, kiwi vừa an toàn và ngon bổ sạch đến với người dân Việt Nam".

Ngay từ những ngày đầu tiên của "Tuần lễ Táo và Kiwi nhập khẩu New Zealand", rất đông người dân đã tập trung tại các gian hàng hoa quả của New Zealand để mua và thưởng thức.

Với quy mô số 1 thị trường về độ phủ trên khắp cả nước với với 131 siêu thị VinMart và gần 3.000 cửa hàng VinMart+ phủ rộng khắp Việt Nam, bên cạnh nỗ lực đồng hành cùng các nhà cung cấp nội địa, VinMart và VinMart+ còn đem đến những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp uy tín, chất lượng từ các quốc gia hàng đầu thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm mới lạ, đa dạng, an toàn và tiện lợi.

10 siêu thị tổ chức "Tuần lễ trái cây nhập khẩu New Zealand"

1. Siêu thị VinMart Times City: Toà nhà T8 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Siêu thị VinMart Royal City: Số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Siêu thị VinMart Trung Hòa: TTTM Ocean Mall Trung Hòa, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Siêu thị VinMart Võ Thị Sáu: 99 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Siêu thị VinMart Lê Đức Thọ: 89 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

6. Siêu thị VinMart LandMark 81: TTTM Vincom Center Landmark 81, 772 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

7. Siêu thị VinMart Cộng Hòa: TTTM Vincom Plaza, số 15-17 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

8. Siêu thị VinMart Thảo Điền: TTTM Vincom Thảo Điền, Số 161 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TP. HCM.

9. Siêu thị Vinmart Lê Văn Việt: Số 50 Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM.

10. Siêu thị VinMart 3/2: TTTM Vincom Plaza, Số 3-3C Đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. HCM.