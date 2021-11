"Đại sứ cách ly" Vũ Khắc Tiệp: Vừa nhắc tới địa điểm du lịch nổi tiếng, lập tức thành phố này lại tạm dừng hoạt động vì dịch

Ngày 25/11, Vũ Khắc Tiệp đã đăng một bài đăng bày tỏ niềm yêu thích đối với Hội An và nhớ nhung người bạn cũ ở ở thành phố này. Trùng hợp là ngay trong ngày hôm nay, Hội An ra thông báo đóng cửa quán karaoke, massage và trò chơi điện tử do dịch bệnh bùng phát với hơn 25 người nhiễm COVID-19.

Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước điều trùng hợp này. Trước đó, rất nhiều lần Vũ Khắc Tiệp bị gọi là "đại sứ cách ly" khi những nơi "ông bầu Ngọc Trinh" đến du lịch đều bị phong tỏa hoặc xuất hiện ca nhiễm bệnh sau đó. Nhiều người còn đùa rằng Vũ Khắc Tiệp là "nhà tiên tri vũ trụ".

Bài đăng gốc của Vũ Khắc Tiệp.

Bình luận của cư dân mạng.

Trang tin tức về Hội An đã đăng thông tin về những ca nhiễm mới và biện pháp phòng tránh.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp từng đến Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa điểm khác và sau đó những nơi này đều bị phong tỏa. Điều này vừa hài hước nhưng cũng khiến người dân vô cùng lo lắng. Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.