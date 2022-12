Đại nhạc hội "Sức sống" mang thông điệp ý nghĩa cùng cơ hội thăm khám chất lượng tại Thu Cúc TCI

Nhiều tên tuổi hàng đầu làng nhạc Việt tham gia trình diễn trong đêm nhạc

Bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc với những giọng ca chất lượng



Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Tấn Minh, Quang Dũng, Ngọc Anh 3A, Văn Mai Hương, đêm nhạc còn mang đến sự trình diễn xuất sắc của "thần đồng Violin" Anh Tú, tài năng đàn Tỳ bà Diệu Thảo. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Đặc biệt, sự dẫn dắt của MC Đinh Tiến Dũng sẽ mang đến một kịch bản âm nhạc vui tươi và hóm hỉnh.

Không chỉ đưa khán giả vào một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn, mà hơn cả một đại nhạc hội là ý nghĩa và thông điệp tốt đẹp mà chương trình mang đến. Từng bài hát, từng bản nhạc, từng dòng cảm xúc mà người nghệ sĩ chắt chiu cho đêm nhạc đều thấm đẫm tinh thần yêu cuộc sống, khơi gợi sức sống mạnh mẽ tiềm ẩn trong mỗi con người.

Nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh mang tới chương trình giọng ca ấm áp, sâu lắng

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc không chỉ xem đây là dịp mang tới giọng hát, tiếng đàn đong đầy cảm xúc, mà còn mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho khán giả. Với Quang Dũng, anh từng góp giọng trong những chương trình ca nhạc nhiều ý nghĩa như đêm nhạc lan tỏa yêu thương đến trẻ em tự kỷ… Những chương trình đó không chỉ hay mà còn rất tình, đó không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu con người, yêu cuộc sống…

Còn với Ngọc Anh 3A, đây là khoảng thời gian đẹp của sự trở về. Về nước và được biểu diễn trước các khán giả quê nhà, ca sĩ Ngọc Anh từng chia sẻ rằng, với cuộc sống mới sau Covid, sẽ có những cảm xúc mạnh mẽ cho tất cả mọi người, những ai còn đang khỏe mạnh, đang được ở bên nhau…

Ca sĩ Ngọc Anh 3A

Không chỉ là một đêm nhạc hội hoành tráng…

Được biết, ý tưởng tổ chức chương trình nhạc hội quy mô lớn lần này nhằm mang đến món quà tinh thần ý nghĩa cho những khách thăm khám tại TCI trong dịp cuối năm. Ý tưởng này cũng nằm trong mục tiêu mà hệ thống y tế Thu Cúc TCI đặt ra: Dẫn dắt xu hướng chủ động kiểm soát sức khỏe để chủ động tận hưởng cuộc sống.

Đêm nhạc được chỉ đạo thực hiện bởi những nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng lần đầu tiên được tổ chức bởi một cơ sở y tế. Điều bất ngờ này lại rất hợp lý khi gắn với mục tiêu thiết thực về sức khỏe nói trên. TCI giữ vai trò là một thương hiệu y tế tiên phong trong lĩnh vực khám tầm soát bệnh lý bằng những công nghệ hiện đại. Tính hiện đại, mới mẻ và hiệu quả được phát huy không chỉ ở những công nghệ tiên tiến trong thăm khám, điều trị. Mà còn được coi trọng và áp dụng cả ở khía cạnh hỗ trợ tiếp thêm động lực mạnh mẽ về tinh thần để khỏe mạnh toàn diện.

Với chủ đề "Sức Sống", đêm nhạc mang đến một câu chuyện về sức khỏe và cuộc sống từ khi mỗi người được sinh ra, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, để rồi được sống một cuộc đời rực rỡ, được yêu, được trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm. Trong suốt vòng tròn của cuộc đời mỗi người, dù có trải qua bất cứ chuyện gì, chỉ cần trái tim còn duy trì nhịp đập thì sức sống sẽ vẫn tràn đầy. Đêm nhạc TCI Concert phù hợp với nhiều lứa tuổi và chắc chắn mỗi người đều sẽ tìm thấy "điểm chạm" của mình trong đêm nhạc.

Với ý nghĩa đó, nhạc hội TCI Concert "Sức Sống" được kỳ vọng sẽ là khởi đầu của rất nhiều hoạt động trong năm tới nhằm khích lệ đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng tuổi thọ của người dân.

Cơ hội nhận vé mời từ nhà tổ chức

Bà Lê Mai – Giám đốc Marketing của TCI cho biết: "TCI concert sẽ là chuỗi âm nhạc được tổ chức hàng năm dành tặng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tại TCI. Chúng tôi muốn tôn vinh những vị khách của chúng tôi, đó là những người có tư duy hiện đại về sức khỏe, luôn chủ động tích cực với sức khỏe của mình và gia đình. Âm nhạc sẽ là cầu nối để những con người có tâm từ, sống chan hoà, yêu thương bản thân, gia đình và mọi người xích lại gần nhau, lan tỏa cho nhau sức sống mãnh liệt với cuộc đời tuyệt vời này!"

Đúng với tiêu chí này, TCI dành hàng nghìn vé mời tặng các khách thăm khám tại đây. Vì vậy, nhiều người có cơ hội sở hữu những tấm vé giá trị để được thưởng thức một đêm nhạc chất lượng.

Theo đại diện ban tổ chức, mỗi vị khách đến khám tại TCI khi đáp ứng được quy định sẽ được tặng 1 cặp vé dự concert Sức Sống. Thời gian tặng vé kéo dài từ 21/11 đến 25/12/2022 tại tất cả các cơ sở của TCI.

Đại nhạc hội "Sức sống" do Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức và phát tặng vé mời sẽ diễn ra vào tối 25/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đây là sự kiện văn hóa với quy mô hoành tránh, hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi quy tụ những giọng ca đầy nội lực với thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.