Đài KBS công khai danh sách nghệ sĩ bị "cấm cửa": Người vì tội danh tấn công tình dục, có mỹ nhân phải chấm dứt sự nghiệp vì hành hung cảnh sát

Mới đây, đài KBS đã chính thức cập nhật danh sách những nghệ sĩ bị cấm cửa. Trong danh sách này có những nghệ sĩ bị đưa vào "sổ đen" cấm vĩnh viễn, có người được xếp trong danh sách cấm tạm thời.

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người những cái tên như Han Ji Sun, Jung Suk Won, diễn viên kỳ cựu Kim Byung Ok... đều xuất hiện trong danh sách.

Cũng điểm qua những tội danh khiến những nghệ sĩ này vắng bóng vĩnh viễn hoặc tạm thời trên đài truyền hình lớn nhất nhì Hàn Quốc KBS.

Cấm vĩnh viễn Jung Suk Won - Tội danh: Sử dụng ma túy trái phép

8/2/2018, nam diễn viên Jung Suk Won - chồng ca sĩ Baek Ji Young bị bắt giữ ngay khi có mặt tại sân bay Incheon (Seoul). Anh bị cáo buộc sử dụng ma túy đá tại Australia. Sau 1 ngày giam giữ, Jung Suk Won được tạm giam sau khi thừa nhận mọi cáo buộc và đồng thời có kết quả dương tính với ma tuý trong máu.

Jung Suk Won

Trong phiên tòa vào ngày 11/10, ngôi sao Hoàng tử gác mái đã nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, Tòa án quận trung tâm Seoul chính thức xét xử cho anh 10 tháng quản chế và 2 năm tù treo. Bên cạnh đó, hai người bạn thân của nam diễn viên cũng nhận được cùng bản án, và mỗi người bị phạt 300.000 Won (khoảng 263,48 USD).

Jung Suk Won và Baek Ji Young kết hôn vào năm 2013.

Dư luận vô cùng phẫn nộ với Jung Suk Won bởi vợ anh - nữ ca sĩ Baek Ji Young vừa sinh hạ con đầu lòng.

Jung Suk Won sinh năm 1985, anh kết hôn với Baek Ji Young vào năm 2013. Jung Suk Won từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong Hoàng tử gác mái, Haeundae Lovers, Bad Guys 2...

Cấm vĩnh viễn diễn viên Kim Byung Ok - Tội danh: Lái xe trong tình trạng say rượu

Nam diễn viên kỳ cựu Kim Byung Ok bị khởi tố không giam giữ vì hành vi điều khiển xe trong tình trạng say xỉn.

Theo tiết lộ, Kim Byung Ok bị phát hiện lái xe trong tình trạng không tỉnh táo ở bãi đậu xe thuộc khu nhà của mình. Chia sẻ về vấn đề này, Kim Byung Ok đã gửi lời xin lỗi tới mọi người và cho biết: "Sau khi uống rượu, tôi đã nhờ lái xe đưa mình về bãi đậu xe. Lỗi của tôi là đã cố gắng tìm cách đỗ xe trong tình trạng say xỉn".

Kim Byung Ok là một trong những diễn viên kỳ cựu chuyên đảm nhận các vai phụ. Scandal này đã khiến sự nghiệp của Kim Byung Ok coi như "đi tong".

Cấm vĩnh viễn diễn viên Kang Sung Wook - Tội danh: Tấn công tình dục

Tháng 8/2017, Kang Sung Wook cùng một bạn nam và hai phụ nữ làm việc tại một hộp đêm đến dùng bữa ở nhà hàng. Kang Sung Wook và bạn của mình chủ động đề nghị trả thêm phí phục vụ để cố gắng mời hai người phụ nữ này về nhà người bạn.

Một trong hai người phụ nữ cố rời đi trước, người còn lại cũng rời đi nhưng bị cả hai chặn lại và tấn công. Nạn nhân sau đó kiện Kang Sung Wook tội tấn công tình dục. Thời điểm đó, Kang Sung Wook gọi nạn nhân là đào mỏ và khinh thường: "Ai sẽ tin tưởng một người phụ nữ như cô chứ?".

Ngày 12/3/2020, phòng công tố viên thuộc tòa án tối cao Seoul đã tuyên án Kang Sung Wook 2 năm 6 tháng tù tại phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, tòa đã kết án 5 năm tù với diễn viên này cùng đồng phạm vì tội danh tấn công tình dục.

Kang Sung Wook và bạn mình cũng bị buộc phải tham gia 40 giờ trong chương trình giáo dục bạo lực tình dục, và không được làm việc trong các công ty có liên quan đến trẻ vị thành niên và người khuyết tật.

Kang Sung Wook sinh năm 1985, từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Kang Sung Wook cũng được biết tới với các tác phẩm như "The Sorrows of Young Werther", "Newsies" hay "The Goddess Is Watching" và nổi nhất khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "hẹn hò" cho những người độc thân - Heart Signal.

Cấm vĩnh viễn diễn viên Han Ji Sun: Tội danh hành hung tài xế và chống người thi hành công vụ

Tháng 9/2018, Han Ji Sun trong tình trạng say xỉn đã có những thái độ vô lễ và hành hung một vị tài xế lớn tuổi. Không chỉ mắng chửi, cô này còn dùng tay đánh vào mặt và sau đó dùng bình nước đập vào đầu người đàn ông lớn tuổi này. Thậm chí, khi cảnh sát xuất hiện, Han Ji Sun vẫn tiếp tục chửi bới thậm chí còn đánh cả cảnh sát.

Han Ji Sun cuối cùng đã bị phạt 5 triệu won (97,8 triệu đồng) và nhận án tù treo 1 năm vì tội hành hung. Công ty quản lý, J Wide Company, đã lên tiếng thay cho nữ diễn viên họ Han và khẳng định cô đang hối lỗi vì hành động của mình.

Cấm tạm thời ngôi sao truyền hình Robert Holley - Tội danh: Sử dụng ma túy trái phép

Tháng 4/2019, cảnh sát nhận được thông tin về việc Robert Holley dùng ma túy, họ đã tiến hành điều tra và bắt giữ ông lúc 16 giờ chiều 8.4 vì nghi ngờ ông vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy.

Theo cảnh sát, Robert Holley đã thừa nhận việc mua Philopon trực tuyến và tiêm tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc). Phía cơ quan điều tra cũng xác minh được luật sư này đã chuyển khoản hàng trăm ngàn won cho một tài khoản ngân hàng để mua ma túy vào cuối tháng trước.

Robert Holley từng xuất hiện trên rất nhiều chương trình truyền hình và rất được lòng người hâm mộ Hàn Quốc.

Cấm tạm thời diễn viên Kang Ji Hwan - Cáo buộc: Tấn công tình dục

Tháng 7/2019, nam diễn viên Kang Ji Hwan bị bắt giữ lúc tối muộn tại nhà riêng của anh ở Gwangju với cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng dâm. Theo thông tin được tiết lộ, sau khi tham gia bữa tiệc cùng công ty, Kang Ji Hwan đã đưa hai cô gái đồng nghiệp cùng công ty về nhà uống rượu. Cáo buộc cho biết, sau khi cả hai cô gái đồng nghiệp ngủ vì say rượu thì Kang Ji Hwan đã hiếp dâm và tấn công tình dục. Vụ việc này đã được một trong hai cô gái nhắn tin cho bạn mình tiết lộ.

Bạn của cô gái này sau khi nhận được tin nhắn đã báo cảnh sát và ngay lập tức mọi người có mặt tại nhà Kang Ji Hwan. Tại cơ quan điều tra, Kang Ji Hwan khẳng định không nhớ một điều gì vì quá say.

Ban đầu, Kwang Ji Hwan thừa nhận cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên vụ việc vẫn tiếp tục điều tra sau khi Kang Ji Hwan tiếp tục kháng cáo. Cảnh cát cũng tìm thấy những bằng chứng phục vụ điều tra vụ án và không loại trừ khả năng Kang Ji Hwan bị "bẫy".